¿Resaca tras la Fed?: batería de bancos centrales (SNB, Riksbank, Norges Bank y BoE) para comenzar el jueves

La Reserva Federal es el banco central más importante del mundo, pero no el único. Después del FOMC del miércoles, el jueves tendremos batería de bancos centrales en Europa que comunicarán decisión de política monetaria. El Banco Nacional de Suiza (SNB) y el Banco Central de Suecia (Riksbank) a las 9:30h. El Banco Central de Noruega (Norges Bank) comunica a las 10:00h. Para finalizar, el Banco de Inglaterra (BoE) interviene a las 13:00h.

El punto en común para todos estos bancos centrales es que el consenso de mercado según Trading Economics espera una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos. Un movimiento que deja claro que los bancos centrales no quieren perder credibilidad en su lucha contra la inflación pues la situación económica empieza a ser algo más que delicada en alguno de estos países. La razón es que, a excepción de Suiza, las inflaciones continúan siendo muy elevadas en Inglaterra, Suecia y Noruega.

Riksbank (9:30h) consenso espera subida desde el 3,75% hasta el 4,00%. La economía sueca se encuentra en una situación delicada, el PIB del 2T23 bajó un 1% interanual, y las recientes lecturas de indicadores pegados al ciclo o adelantados continúa retrocediendo: caída en confianza del consumidores y empresarios junto con el PMI de servicios adentrándose en zona de contracción. La inflación se sitúa en el +7,5% en AGO23 y las expectativas de inflación no están ancladas, los consumidores repuntan por segundo mes consecutivo hasta el +7,4%. La inflación es elevada y el Riksbank podría verse obligado a continuar subiendo tipos de interés pese a la delicada situación económica. El euro se ha apreciado contra la corona sueca y se estabiliza en zona de máximos interanuales. El diferencial de tipos entre ambas divisas podría tender a estrecharse favoreciendo un descanso en la tendencia alcista de fondo.

EUR/SEK en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

SNB (9:30h) podría subir desde el 1,75% hasta el 2,0%. El crecimiento bajo de la economía del 2T23 podría extenderse al trimestre en curso si atendemos a las recientes lecturas de los indicadores de sentimiento que han sorprendido a la baja (-38,6 punto aproximándose a mínimos anuales). Sin embargo, hay lecturas discrepantes, pues las últimas encuestas empresariales del sector servicios sorprenden con fuerza al alza. La inflación no es un problema pues la lectura de AGO23 se situó en el +1,6% ia. Con estas cifras, si se cumple la subida hasta el +2,0%, los tipos de interés reales comenzarían a asentarse en positivo y el SNB podría comenzar a considerar que son suficientemente restrictivos aproximándose a una pausa. En este caso, el diferencial de tipos de interés frente al EUR tendería a estabilizarse y el cruce EUR/USD podrían intentar rebotar desde zona de mínimos interanuales.

EUR/CHF en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

Norges Bank (10:00h) el consenso espera subida desde el 4,00% hasta el 4,25%. La economía noruega continúa en expansión aunque pierde ritmo: el último PIB de JUL23 aumentó un +0,3% mensual, aunque la encuesta PMI de manufacturas de AGO23 bajó con fuerza (desde 56,4 hasta 51,4 puntos) y los precios de la vivienda retrocedieron un -1,6% interanual, ia. La inflación continúa siendo elevada: 6,3% para la subyacente y +4,8% para la general en AGO23. La combinación sugiere que la subida de tipos está justificada y que (2) mantendrá un discurso tensionador mientras la inflación no continúe retrocediendo, dejando la puerta a nuevas subidas. El diferencial de tipos frente al USD podría tender a estrecharse y la corona noruega (NOK) recuperar fuerza frente al USD.

USD/NOK en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23

Bank of England (13:00h) el consenso espera subida de 25 pb hasta el 4,25%. La última lectura de inflación ha sorprendido bajando más de lo esperado aunque se mantiene en niveles elevados: +6,2% la tasa subyacente y +6,7% la tasa general en AGO23. Sin embargo, si se espera que las subidas de tipos vayan perdiendo adeptos a medida que la economía se deteriora: el PIB de JUL23 bajó un 0,5% mensual, las encuestas empresariales de servicios y manufacturas de AGO23 se encuentran en zona de contracción y el precio de la vivienda baja a un ritmo del 4,6% interanual. Pese a la delicada situación económica, el BoE podría subir tipos para no perder credibilidad, una de las razones que la justificarían sería los ingresos medios de los empleados que, incluyendo bonus, crecieron al 8,5% en media trimestral anualizada JUL23. Pese a la esperada subida de tipos, el Gilt, bono a 10 años, está rebotando con contundencia en precio las últimas semanas. Si el BoE no relaja el discurso el Gilt lo tendría difícil para superar el máximo de JUL23 situado en 97,958.

UK Gilt en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/09/23



