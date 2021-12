Repsol: Una empresa barata en un cambio de tendencia

Hoy vamos a analizar a la empresa Repsol, S.A. Como solemos hacer en estos análisis, lo vamos a hacer por fundamental y por técnico. Para la parte fundamental, vamos a construir un modelo de descuento de flujo de caja para así saber cuál es el valor intrínseco de estas acciones. Después, analizaremos el gráfico del precio para ver cómo se desarrollará en el futuro.

Primero, vamos a ver los ingresos históricos y su evolución. En el siguiente recuadro de Morningstar vemos los ingresos expresados en euros (revenue).

Fuente: Morningstar

Como podemos observar, tiene una tendencia negativa desde los 51.000 millones en 2011 hasta los 33.000 millones de 2020. También vemos una tendencia negativa en el resultado operativo y en el margen operativo. El margen operativo va desde casi el 7% en 2011 hasta el -1,32% en 2020. Esto hemos de tenerlo en cuenta para cuando estimemos el margen operativo a cinco años. Para estimar el margen operativo futuro, vamos a hacer un promedio excluyendo el valor más alto y el más bajo de los que tenemos. En este caso excluimos -1,32% de 2020 y 7% de 2018 y hacemos la media. El resultado es de un 4%. Este es el valor que utilizaremos para proyectar el resultado operativo a cinco años. Después descontaremos el resultado operativo a una tasa de descuento (WACC por sus siglas en inglés) y le añadiremos un valor terminal a partir del sexto año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Morningstar

Hemos de proyectar los ingresos con alguna tasa de crecimiento. Vamos a ser muy conservadores y asumir que los ingresos no crecen y se estancan en los 45.000 millones, un promedio excluyendo el valor más alto y más bajo de la serie. En este caso, el resultado operativo para los años 2021-2025 es de 1.813 millones, el 4,03% de los ingresos. Según la herramienta Finbox, el WACC es del 9,3%. Esta es la tasa que utilizaremos para hacer el descuento de los flujos. Si aplicamos esta tasa para hacer el descuento, obtenemos un valor de 6.997 millones. Si esto lo sumamos a los 25.331 millones del valor terminal, el valor intrínseco de la empresa resultante es de 32.329 millones de euros. Existen actualmente 1.527 millones de acciones en circulación ahora mismo, lo cual otorgaría un valor de 21€ la acción como valor intrínseco. Ahora mismo las acciones están cotizando a casi 11€. Esto significa una subida del 90%.

Como acabamos de ver, estas acciones estarían infravaloradas según el estudio por descuentos de flujo de caja realizado. Ahora vamos a ver la parte técnica.

Fuente: Next Generation CMC Markets

En este gráfico podemos ver el nivel clave de resistencia en los 10€, el cual hemos perforado a la baja con un hueco bajista. El precio se encuentra por debajo de la media móvil de 200 sesiones, una señal de que la tendencia a largo plazo es bajista. En cuanto al volumen se refiere, hemos visto como el volumen aumentó progresivamente en septiembre mientras la tendencia era alcista, una buena señal. Después de estancó mientras en precio realizaba una consolidación y volvió a subir cuando se inició la tendencia bajista que estamos viendo ahora. El RSI(14) presenta una tendencia bajista marcada por la directriz. Ahora mismo nos encontramos en niveles de sobre-venta en el 30%. Esto quiere decir que el precio se ha caído demasiado rápido en poco tiempo. No nos extrañaría una consolidación alrededor de estos niveles ya que son los mismos niveles donde se consolidó la última vez, entre 9,20€ y 10€. Parece que hemos visto un pico de volumen por ahora el día 26 de noviembre y por tanto el precio se debería estabilizar a estos niveles. De todos modos, para tomar posiciones largas nos gustaría ver el precio por encima de los 10€, confirmando que la tendencia a corto plazo es alcista. Para posiciones cortas, parece seguro tomarlas por debajo de los 9,20€, el mínimo de la última consolidación.

Como hemos visto, por fundamentales estas acciones podrían estar infravaloradas y por técnico vemos que tenemos una tendencia bajista. Esto podría ser una gran oportunidad para aquellos que quieran aprovecharse de la tendencia a corto plazo y optar por entrar en unas acciones que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco, eso sí, esperando que el precio confirme una tendencia alcista a corto plazo por encima de 10€.

Alfredo Pardo – Sales Executive



