Repsol cotiza con descuento y rebota antes de publicar resultados

El petróleo se estabiliza y también lo hace la acción de Repsol

El precio del petróleo se ha estancado en la primera parte del año: Petróleo Crudo Brent y Petróleo West Texas se encuentran próximos a sus medias de 200 sesiones y en la mitad del rango comprendido entre el máximo y el mínimo anual. Un estancamiento que se produce lejos de los niveles de precios del año pasado: la media de 200 sesiones cotizaba a cierre de JUL22 en 95 USD/barril y hoy se encuentra 20 puntos porcentuales por debajo.

La estabilidad del precio de la energía se produce en un contexto de fuerzas opuestas. La tensión geopolítica entre productores y consumidores se traduce en menores inversiones en el sector y recortes de producción de la OPEP que pesan sobre la oferta. Por otro lado, la desaceleración económica China y la búsqueda de alternativas de energía limpia disminuyen la demanda.

La acción de Repsol sufre un periodo prolongado de estancamiento y en la actualidad se aproxima a la media de 200 sesiones. A medio / corto plazo, el título ha encontrado apoyo en torno a 12,455 EUR y ha pasado a rebotar con fuerza comenzando a superar / poner a prueba la primera resistencia situada en 13,8025 que es máximo de ABR23.

Gráfico diario de CFD sobre Repsol con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 25/07/23

Se esperan menores beneficios e ingresos

El 27 de julio la compañía publica los resultados del 2T23 y el consenso estima caída en beneficios e ingresos. El mercado espera un beneficio por acción de 0,6449 (-18,36% vs 2T22) y unos ingresos de 19,76MM de EUR (-23,8% vs 2T22).

Inversión para afrontar la transición energética y alto dividendo

La merma en los ingresos vinculados al petróleo o los combustibles fósiles refuerza la posición estratégica de la compañía hacia la transición energética. La empresa señaló en la Junta General de Accionistas que tiene prevista una inversión de 5.000M de EUR en este ejercicio, del que el 35% se destinará a proyectos bajos en carbono. El compromiso con la transición energética parece firme y está siendo respaldado por la participación abultada del 4,69% en la petrolera que tiene el fondo noruego de pensiones, Norges, que tiene una cartera de más 450 compañías energéticas con criterios de ESG.

En la última Junta General de Accionistas se confirmó que el dividendo para el conjunto de 2023 ascendería a 0,70 EUR brutos por acción (+11% vs 2022). También se aprobó tradicional pago a cuenta que se realiza en enero y que para 2024 ascenderá a 0,375 EUR.

Valoraciones y cobertura de analistas

Los principales múltiplos de valoración de la compañía son los siguientes según la ficha de Morningstar: Precio / Valor justo de 0,76x, Precio / Beneficios de 4,71x y Precio / Valor contable de 0,67x. Unas ratios que se encuentran por debajo de la media de los últimos 10 años.

La empresa publica en su página web las recomendaciones y precios objetivos de 29 casas de análisis. El precio objetivo medio por acción a 12 de julio de 2023 ascendía a 17,15 EUR y recibía un 66% de recomendaciones de compra o sobreponderar, un 31% de mantener y un 3% de vender o infraponderar.

Ficha cuantitativa de Repsol realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/07/23

