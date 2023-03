Rebote tenso en Ibex y Dax. Nasdaq 100 no sufre el mal bancario y se aproxima a máximos anuales.

Rebote con tensión: volatilidad y activos refugio mantienen estructuras alcistas

El origen de la inestabilidad en los mercados, los bancos, comienzan a rebotar. Sirva como ejemplo el CFD Lyxor ETF Euro STOXX Banks rebota después de apoyarse en la media móvil simple de 200 sesiones y en la zona de soporte comprendida entre 94,425 / 93,652 (rectángulo de color fucsia en el gráfico inferior).

Gráfico semanal de CFD Lyxor ETF Euro STOXX Banks extraído de Plataforma Next Generation a 21/03/23

Un comportamiento que contribuye a la calma en los principales índices bursátiles que también recuperan posiciones. Aquellos índices con menor componente financiero son los que recupera posiciones con más fuerza. De esta manera, de los índices que solemos analizar, el Nasdaq 100 no ha sufrido la inestabilidad financiera y se encuentra a un paso de zona de máximos anuales. Por el contrario el Ibex 35 rebota pero mantiene un moderado sesgo bajista en los osciladores de precios como el MACD.

En los activos refugio se mantiene cierta tensión. El VIX de ABR23, aunque cede un punto porcentual, se mantiene por encima del anterior soporte situado en 23,575 y conserva estructura alcista. Los bonos vienen subiendo en precio, US T-Note 10 YR (+0,16%) y Euro Bund (+0,05%), y se encuentran a un paso de máximos anuales. Oro (-0,10%) presenta moderadas caídas aunque se mantiene por encima del anterior máximo anual y resistencia establecido en 1.959 USD/onza.

Fed, el miércoles, es la cita de la semana y del mes: dos escalones más abajo tenemos BoE el jueves y PMIs adelantados de marzo el viernes

La cita clave es la Reserva Federal que tomará decisión de tipos de interés el miércoles a las 19:00h y publica las proyecciones económicas; a las 19:30h tendrá lugar la rueda de prensa. Las probabilidades son del 29,9% para que la Fed mantenga el tipo de interés en 4,75% y del 70,1% para que suba 25 puntos básicos (pb) hasta el 5,00%. El 5,00% es la opción más probable para la siguiente reunión del 3 de MAY23 y podría considerarse el “nuevo” techo de la subida de tipos de interés. De hecho, para le reunión de JUN23, la opción más probable es que la Fed vuelva a bajar tipos de interés, hasta el 4,75%.

Por debajo a nivel de importancia tenemos (1) el BoE (Bank of England o Banco de Inglaterra) el jueves para el que se espera que suba +25pb hast ael 4,25% y (2) los PMIs adelantados del mes de marzo que se publican el jueves para los principales países de Europa, UK y EEUU.

Otro escalón más abajo en términos de importancia, aunque también destacables dentro de la agenda, tendremos la encuesta ZEW de Alemania el martes y la inflación de UK el miércoles.

Los niveles en los CFD sobre índices

El CFD Alemania 40 rebota con contundencia después de establecer un nuevo mínimo semanal en 14.458. El precio se sitúa a un paso de la anterior zona de soporte y actual resistencia comprendida entre 15.146 y 15.186 puntos. El oscilador MACD se mantiene por debajo de niveles neutrales y alejado de la zona de sobreventa alcanzada durante los meses de septiembre y octubre de 2022.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/03/23

El CFD España 35 frena la corrección en 8.502 que pasa a convertirse en el primer nivel de soporte. Por la parte superior la primera zona de resistencia se encuentra comprendida entre 9.024 y 9.221 puntos. El oscilador MACD se asienta por debajo de niveles neutrales y lejos de la sobreventa que alcanzó durante los meses de octubre y noviembre del año pasado.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/03/23

El CFD US NDAQ 100 primera zona de resistencia en zona de máximos anuales comprendida entre 12.747 / 12.895. Zona de soporte comprendida entre 11.795 / 11.684. Soporte de muy corto plazo en 12.399. El oscilador MACD se gira al alza cerca de la zona de nivel neutral o banda cero.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/03/23

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real? Aproveche la oportunidad ahora en nuestra innovadora plataforma de trading con una cuenta de demostración gratuita y sin riesgo. Abra una cuenta demo ahora Aquí podrá ver la horquilla, la garantía, la información si el producto también puede ser negociado en corto y el horario de negociación para nuestros más populares CFDs sobre índices como Alemania 40, US 30, US NDAQ 100 y US SPX 500.

Producto Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación España 35 1 20:1 ✓ Lun-Vie 08:00-20:00 Alemania 40 1,2 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00/02:00-02:15 US 30 1,6 20:1 ✓ Lun 00:00-Vie 22:00

Descanso 23:00-00:00 US NDAQ 100 1,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00 US SPX 500 5,0 20:1 ✓ Dom-Vie 00:00-23:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.