Rebote en bolsas: ISM en EEUU y Balanza comercial en China datos de la semana

Las bolsas siguen en modo rebote

Las bolsas recuperan posiciones en las últimas sesiones y los osciladores de precios como el MACD comienzan a cruzar al alza su señal.

En el caso de los grandes índices europeos, Euro 50 y Alemania 40, el rebote parte de las medias móviles de largo plazo y de la base del rango lateral de los últimos meses dejando unos niveles claros de soporte: zona 15.466 / 15.454 para Alemania 40 y zona 4.197 / 4.194 para Euro 50. La parte superior del rango lateral son los máximos anuales: zona 16.427 / 16.531 en el caso de Alemania 40 y zona 4.401 / 4.453 para Euro 50.

Gráfico diario de Alemania 40 con MACD extraído de plataforma Next Generation a 04/09/23

Las bolsas de EEUU muestran una mayor fortaleza

Respecto a los índices de EEUU, US NDAQ 100 y US SPX 500, las series de precios muestran una mayor fortaleza: el rebote reciente es algo más contundente y se produce alejado de las medias móviles de largo plazo.

Los mínimos recientes pasan a ser un soporte clave y, en el caso del US NDAQ 100, es aproximación de la directriz alcista de largo plazo: zona 14.715 / 14.553 para US NDAQ 100. Zona de mínimos y soporte en US SPX 500 comprendida entre 4.336 y 4.328. La zona de resistencia se encuentra en los máximos anuales: zona 15.812 / 15.931 para US NDAQ 100 y zona 4.578 / 4.607 para US SPX 500.

Gráfico diario de US NDAQ 100 con MACD extraído de plataforma Next Generation a 04/09/23

ISM de servicios en EEUU y Balanza de pagos en China

La agenda de la semana no viene cargada. Lo más destacable son el ISM de servicios de EEUU y la Balanza de pagos de China. Por orden cronológico destacamos las siguientes citas:

Banco Central de Australia (RBA) decide tipos de interés (martes antes de la apertura) y el mercado espera que se mantengan en el +4,1% después de que el PMI de agosto entre zona de contracción y el último informe laboral señale una destrucción de empleo.

PMIs de servicios y compuesto finales en países europeos de AGO23 (martes por la mañana). Para el conjunto de Europa el consenso de Thomson Reuters espera que PMI de servicios y compuesto se afiancen en zona de contracción, 48,3 y 47,0 puntos respectivamente.

Banco Central de Canadá (BoC) decide tipos de interés (miércoles a media sesión). El consenso espera que se mantengan en el 5%. El último informe laboral señaló una pérdida de 6.400 puestos de trabajo y una tasa de desempleo en el 5,5.

ISM de servicios en EEUU de AGO23 (miércoles tarde). Es probablemente el dato más destacable de la semana y el consenso espera una leve caída hasta los 52,6 puntos. La resiliencia del empleo y el sector servicios pese a las subidas de tipos han sido la sorpresa positiva este año y soportado la tendencia alcista de fondo en las bolsas.

Balanza de pagos en China de AGO23. La economía de China sufre a nivel interno por la crisis inmobiliaria. El sector exterior puede ser la salvación para el crecimiento, sin embargo, las últimas lecturas de importaciones y exportaciones han sido negativas. El consenso espera que las exportaciones e importaciones bajen un 14,5% y 12,4% interanual respectivamente. El saldo de la balanza de pagos sería superavitario en 78MM de USD en AGO23 según estimaciones.



