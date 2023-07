Rebalanceo extraordinario en Nasdaq 100: las megacorporaciones pierden peso y comienzan los arbitrajes

El Nasdaq 100 es un índice de referencia a nivel global

El Nasdaq 100 es uno de los pocos índices bursátiles que consiguen hacer sombra al S&P 500 como referencia de renta variable a nivel global. El ETF de Renta Variable Invesco QQQ Trust, que replica al índice Nasdaq 100, se encuentra entre los 5 ETFs con mayor volumen de activos gestionados, con más de 200.000M de USD. En el caso de los mercados de derivados, los futuros y opciones sobre el Nasdaq 100 en el CME son los segundos más negociados después del S&P 500.

Gráfico diario del US NDAQ 100 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/07/23

El Nasdaq 100 es un índice compuesto por los 100 valores de mayor capitalización que cotizan en el mercado electrónico NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). La composición del índice se realiza anualmente en el mes de diciembre. Sin embargo, el rebalanceo, es decir, los pesos de las acciones dentro del índice se realizan trimestralmente: en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

El Nasdaq 100 sufrirá un rebalanceo extraordinario para evitar un exceso de concentración

Fuera de estos rebalanceos trimestrales, de forma extraordinaria, se suelen realizar ajustes para evitar un exceso de concentración dentro del índice. Este es el caso en la actualidad, debido a que el buen desempeño de las megacorporaciones ha provocado que siete compañías (Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Google, Meta y Amazon) ponderen cerca del 55% en el índice. El rebalanceo especial se hará efectivo el 24 de julio, aunque el anuncio se realizará el viernes 14 de julio.

Según la metodología de cálculo del índice, en la nueva ponderación las 5 compañías de mayor ponderación no deberían tener un peso superior al 38,5% en el índice. Estas compañías en la actualidad son Microsoft, Apple, Google, Amazon y Nvidia con un peso superior al 45% en el índice. Esta circunstancia hace pensar que se ajustará el peso en estas compañías. A la vez, fuera de las cinco compañías de mayor peso, ninguna compañía podrá superar el 4,4% de ponderación en el índice, lo que sugiere que Tesla también podría ver su peso revisado a la baja.

Gráfico diario del ETF First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/07/23

El nuevo ajuste supondrá cambios en los fondos de inversión indexados al Nasdaq 100 que tendrán que reducir el peso en las megacorporaciones y aumentarlos en las acciones de menor ponderación. Esta circunstancia puede provocar una oportunidad de arbitraje y está cotizándose en el mercado.

De esta manera, el ETF First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund en el que las 100 compañías del Nasdaq 100 ponderan igual, está experimentando un buen comportamiento en las últimas sesiones y está pegado a zona de máximos anuales. Por el contrario, el Nasdaq 100, donde las grandes megacorporaciones continúan ponderando igual, está quedándose algo rezagado y cotiza a un punto porcentual del anterior máximo.

