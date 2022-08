¿Qué ha descontado el mercado del gas natural?

El precio del gas natural europeo subió un 6% el miércoles hasta los 236€ MWh. La realidad es que el precio del gas natural de Reino Unido ha subido más de un 100% desde el 14 de junio si miramos el contrato de UK Natural Gas septiembre 2022. Esto viene después de que Alemania esté intentando acumular todo el gas natural que puede antes del invierno, según Reuters. El corte de suministros por parte de Rusia podría darse en cualquier momento.

El gaseoducto entre Rusia y Alemania, el Nord Stream I está operando con una capacidad del 20%. Alemania ha conseguido llenar al 75% su almacenaje de gas. Aun así, Alemania tiene capacidad para almacenar 23.300 millones de metros cúbicos, sin embargo utilizó 100.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021. Esta diferencia tendrá que ser suministrada por los buques de LNG (gas natural licuado).

El gobierno alemán tiene como objetivo llegar al 75% de capacidad antes del 1 de septiembre, el 85% de capacidad para octubre y el 95% de capacidad para noviembre. Berlín ya habla de la posibilidad de racionar el uso de gas natural para este invierno.

Por otra parte, en España, las importaciones de gas natural ruso se han disparado un 32,9% este junio, hasta los 8.751 GWh. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), Rusia fue el segundo proveedor de España ese mes.

Consideramos que esta subida en el precio del gas sólo se parará cuando se produzca una destrucción de la demanda, lo cual significaría una profunda recesión. Lo más probable es que esta destrucción de la demanda ya se esté produciendo y que el precio del gas esté cerca de máximos. De todas maneras, una buena gestión del riesgo, utilizando stop-loss sería crucial en el caso de entrar con posiciones cortas.

Fuente: CMC Markets – Next Generation

Aquí tenemos el gráfico del gas natural de Reino Unido, en velas diarias. En el plano técnico vemos una fuerte tendencia alcista, que podemos dibujar con una canal alcista. Ahora mismo estamos en la parte superior del canal, señal de que el ‘momentum’ se estaría perdiendo. Aun así, nos encontramos por encima de la media móvil de 5 días, lo que indicaría una tendencia alcista acelerada. En cuanto a indicadores, vemos el primer indicador, el ROC de dos días, que ha formado una especie de triple techo en el 10%. Esto puede significar que el ‘momentum’ alcista está empezando a agotarse, aunque no vemos ‘momentum’ bajista por el momento. El RSI de 14 días, el siguiente indicador, se ha mantenido por encima del 50% desde el 20 de julio, señal de que estamos en una fuerte tendencia alcista prolongada. Si es verdad que no hemos entrado en territorio de sobre-compra desde el 26 de julio, otra señal de la tendencia alcista prolongada. Si llegáramos a niveles de sobre-compra por encima del 70%, esto nos demostraría que el ‘momentum’ alcista se ha sobre-extendido al alza, aunque no debemos esperar una corrección en el precio ya que en una tendencia alcista prolongada el RSI puede mantenerse por encima del 70% durante mucho tiempo. Por último, el MACD acaba de romper la directriz bajista dibujada en el gráfico. Esto significa que el ‘momentum’ más a largo plazo, por el momento, es alcista. Ahora mismo, a corto plazo, vemos debilidad en el precio. Lo que podemos esperar de esta debilidad es que el precio vuelva a la parte inferior del canal alcista, incluso a la directriz alcista inferior. Una ruptura por debajo de esta línea y podríamos ver niveles muy inferiores, por debajo de 300 GBP. Hemos de tener en cuenta lo que ya ha descontado el mercado y creo que mucha de esta crisis energética ya lo ha descontado. El riesgo/beneficio ya no tiene sentido al alza, caídas podrían estar por venir.

