¿Qué factores afectan al precio del oro?

Con el optimismo de nuevas vacunas en 2021, el precio del oro se vio afectado negativamente con el cierre de posiciones de cobertura por los grandes inversores que utilizan este activo como refugio. Otros factores han afectado al precio, como por ejemplo el riesgo cada vez más real de la inflación persistentemente alta o la creciente demanda por parte del consumidor por este metal precioso. Por otro lado, la subida de tipos inminente y el dólar americano más fuerte han sido impedimentos para ver subidas continuadas en el precio.

¿Qué factores son los que influyen en el precio del oro?

El primer factor que afecta el precio del oro es la oferta y demanda que existe para este metal. De acuerdo con datos del portal https://www.statista.com, se minó unas 3.200 toneladas de oro en 2020. Esto ha ido subiendo de manera paulatina cada año desde 2008. En cuanto a la demanda del oro, tenemos los fabricantes de joyas y los usos industriales que se le da al oro.

Otra variable a tener en cuenta es la inflación. Cuando sube la inflación, el valor de la moneda cae y el precio del oro sube. Cuando hay incremento de la inflación es muy probable que los Bancos Centrales tengan que subir tipos de interés para frenar esa subida en los precios; y esas subidas de tipos de interés impactarán en el valor de la divisa (que se revaloriza, dado que “cuesta” mas). Por ello, los tipos de interés en USA tienen una relación inversa con el precio del oro (cuando hay expectativas de subidas de tipos el dólar se revaloriza, lo que significa que es más caro comprar oro (que cotiza en dólares) por lo que la demanda cae, empujando los precios a la baja).

Las reservas de los bancos centrales también afecta al precio del oro. Dependiendo de su política monetaria, el banco central puede comprar o vender oro para diversificar sus reservas. El valor del dólar americano también afecta al precio de oro internacional. Cuanto más débil sea el dólar, mayores subidas se producirán en el oro.

La protección del patrimonio es otro factor afectando al precio del oro. En momentos de incertidumbre, los inversores se refugian en el oro. Además, existe una demanda importante por parte de los ETFs que replican el precio del oro.

Vamos a ver cómo se ha comportado el precio del oro estos últimos días.

Aquí vemos el precio del oro en gráfico semanal. Lo primero a destacar es el triángulo simétrico que se está formando ahora mismo. Si hablamos de tendencia, la tendencia es lateral, estamos en una consolidación en forma de triángulo.

En nuestra plataforma de trading Next Generation podrá consultar la herramienta de reconocimiento de patrones que le alertará de patrones emergentes útiles para su trading.

En cuanto a indicadores vemos que estamos cotizando por encima de la media móvil de 50 semanas, una indicación de que posiblemente este triángulo rompa por arriba. En la parte inferior vemos el indicador RSI(14) que se encuentra en 53,78%, territorio bastante neutral. Estrategias posibles en gráfico semanal serían esperar a una ruptura al alza o a la baja y posicionarnos en esa dirección con un stop loss al otro lado del triángulo. Una alternativa es tomar posiciones cortas en la parte superior del triángulo y posiciones largas en la parte inferior del triángulo un unos stop loss al lado contrario del triángulo. Niveles importante a vigilar son los 1.700$ como soporte y los 1.900$ como resistencia, máximo y mínimo del triángulo. Por ahora la consolidación domina y debemos tener eso en cuenta cuando operemos en oro.

