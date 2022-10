¿Qué está pasando en el mercado de los Gilts?

El mercado de los Gilts, los bonos del Reino Unido, tuvo que ser intervenido por parte del banco de Inglaterra la semana pasada para evitar una quiebra de los fondos de pensiones. El precio del Gilt a 10 años cayó un 11% desde el 22 de septiembre hasta el 27 de septiembre, una volatilidad no vista en este mercado en mucho tiempo. Después de la intervención el día 28 de septiembre, el precio del Gilt subió un 5% ese mismo día. Por otro lado el FTSE 100, el índice de referencia del Reino Unido cayó un 9% desde el 13 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Ahora se ha recuperado ligeramente subiendo un 3% en los últimos dos días en consonancia con el resto de índices del mundo.

Al otro lado del Atlántico, los bonos americanos subían en precio desde el mínimo intradía que marcó el 28 de septiembre. Esto se debe a que el mercado está empezando, otra vez, a intentar adivinar cuál será el final de la subida de tipos por parte de la Fed. El T-Bond – Dic 2022 subió un 1,8% desde el 27 de septiembre hasta el día de hoy, 5 de octubre. Esto quiere decir que el mercado está viendo el final de la subida de tipos agresiva por parte de la Fed. Si esto fuera así, sería bueno para bonos y para los índices. Y creo que algunas pistas las están tomando de la reserva de Australia que el pasado martes subió los tipos 25 puntos básicos, por debajo de lo esperado. Si Australia ya está dejando de pisar el freno de la economía subiendo los tipos menos de lo esperado, a lo mejor, razonan los mercados, la Fed es la siguiente. Por eso hemos visto subidas pronunciadas en los índices y en los bonos estos dos últimos días. Aun así, la Fed sigue empeñada en subir los tipos hasta controlar la inflación. Para ver un cambio de opinión de la Fed tenemos que ver la economía americana empeorar significativamente. Un dato por debajo de lo esperado y podríamos ver subidas en los bonos y los índices. Un dato por encima de lo esperado y veremos caídas en los bonos y en los índices. Todo dependerá de cómo reaccione la Fed ante el dato.

Fuente: CMC Markets – Next Generation - Gilt

Aquí presentamos el gráfico diario del mercado de los Gilts. En el plano técnico vemos la tendencia bajista que lleva en vigor desde agosto 2022 hasta el día de hoy. Vemos como esta tendencia aceleró a la baja desde el día 22 de septiembre hasta el 28 de septiembre cuando el BOE intervino en el mercado. Desde entonces hemos visto una recuperación hasta los 100 GBP donde se encuentra la directriz bajista. Esta está sirviendo de resistencia en estos momentos. Debemos vigilar el nivel de los 104 GBP que también podría servir de resistencia. En cuanto a indicadores, el primero que vemos es el ROC de 10 días. Este indicador muestra el momentum a medio plazo. Ahora mismo ese momentum es alcista ya que el ROC está en positivo y tiene una tendencia positiva, una buena señal para el inicio de una cambio de tendencia. El siguiente indicador, el RSI de 14 días muestra una tendencia alcista aunque se encuentra por debajo del 50%, indicando que no hay momentum positivo todavía. El último indicador, el MACD, se encuentra en una tendencia alcista y la línea se señal (línea blanca) está por encima de la media móvil (línea roja). Esto indica que el momentum está empezando a cambiar al alza aunque sigamos por debajo de la directriz bajista dibujada. Además, estamos viendo la formación de un doble suelo en 91. Esto puede servir de soporte en un futuro.

Alfredo Pardo - Sales Executive



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.