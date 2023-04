Este artículo contrasta las opiniones de dos analistas de CMC Markets sobre las próximas decisiones de tipos de interés de la Fed. Por un lado, Michael Hewson que es analista jefe de mercados con sede en Londres. Por otro lado, Luis Francisco Ruiz analista de mercados de CMC Markets España con sede en Madrid.

Michael Hewson argumenta que, a pesar de la reciente agitación en los mercados y el sector bancario, las tasas de interés no deberían reducirse en un futuro previsible. "La perspectiva de una fuerte recesión y posibles recortes de tasas ha aplazado las expectativas de mayores subidas de tipos", dice Hewson.

Luis Francisco Ruiz sostiene que el mercado a veces se adelanta a los movimientos de los bancos centrales, y que es cuestión de tiempo que lleguen las primeras bajadas de tipos. "En los últimos 40 años nunca se habían visto subidas de tipos de interés tan fuertes. Las subidas de tipos dañan con retardo a la economía, y cuando son tan abultadas, suelen acabar en una recesión", argumenta el español.

¿Será la inflación subyacente un problema?

Hewson señala que la inflación subyacente sigue siendo alta y que la tasa de inflación PCE subyacente de EE. UU. aumentó al 4,7 % en febrero. Sin embargo, Ruiz señala que la inflación general suele ser un indicador adelantado de la inflación subyacente y que la caí da acusada de los precios de la energía sugiere que la economía no está tan robusta como se esperaba.

Ambos analistas esperan una pausa, pero Ruiz le da la razón al mercado y Hewson a la Fed

Ambos analistas están de acuerdo en que los bancos centrales serán sensibles a la evolución económica, pero sus puntos de vista sobre cómo hacerlo son distintos. Hewson sugiere un enfoque mesurado: "Los acontecimientos recientes podrían incitar a los bancos centrales a pausar la subida de tipos y conceder a los mercados tiempo para calmarse y observar el impacto en la economía de las subidas recientes de tipos de interés”.

Luis Francisco Ruiz, por otro lado, cree que es probable que el mercado está en lo cierto, y que los recortes de tasas se producirán próximamente. "El mercado (ganador) versus el banco central (perdedor). Si tuviera que elegir, pienso que el mercado tiene razón y que la bajada de los tipos de interés es solo una cuestión de tiempo a corto plazo”.

En resumen, las opiniones opuestas de los dos analistas ofrecen diferentes perspectivas sobre la dirección futura de las tasas de interés. Si bien Hewson adopta una postura más cautelosa y no espera ningún recorte de tipos en el corto plazo, Ruiz cree que el mercado se está adelantando correctamente a los bancos centrales que podrían terminar por bajar tipos próximamente. En última instancia, la futura evolución de los tipos de interés depende de muchos factores y solo el tiempo dirá cuál de los dos analistas tiene razón.

La alta incertidumbre dificulta la visibilidad pero es importante sopesar los diferentes argumentos

Sin embargo, aunque la evolución de los tipos de interés depende de la evolución de múltiples factores, las opiniones opuestas destacan aspectos importantes que son relevantes para la discusión económica general. Es fundamental que los inversores y los participantes en los mercados financieros tengan diferentes puntos de vista para estar preparados para posibles cambios en la política monetaria.

Una cosa está clara: las discusiones y los desacuerdos actuales entre los expertos muestran que predecir las tasas de interés futuras no es nada fácil. Las turbulencias en los mercados financieros y los múltiples factores que influyen en el desarrollo económico dificultan que los analistas, los bancos centrales y los inversores hagan pronósticos claros.

En momentos de alta incertidumbre, es importante que todas las partes sopesen cuidadosamente los diversos argumentos para formar su propia opinión sobre el posible futuro de los tipos de interés. De esta manera queda abierta la pregunta a si los bancos centrales ajustarán o mantendrán su política monetaria.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.