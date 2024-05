La OPV de Puig ha sido un éxito y la acción se ha colocado en la parte alta del rango debido a la alta demanda. En los primeros momentos de negociación consigue mantenerse por encima del precio de salida, 24,50 EUR, y ha llegado a marcar un máximo por encima de los 26 EUR.

Las razones de la buena acogida podrían ser las siguientes:

La empresa está consolidada, ofrece productos de alta calidad, es rentable y de propiedad familiar.

La empresa está creciendo: en 2023 registró unas ventas récord de 4.300 millones de euros y un EBITDA de 849 millones de EUR. En comparación con el año anterior, esto representa un aumento del 19% en las ventas y un crecimiento del EBITDA del 33%. De los segmentos, el 72% de las ventas fueron generadas por Fragancias y Moda, el 18% por Maquillaje y el 10% por Cuidado de la Piel.

Es una empresa con bajos niveles de endeudamiento: la deuda neta a finales de 2023 era de 1.200 millones de euros.

La empresa se aproxima en términos de valoración a L’oreal que es la líder del sector de cosmética y cuidado personal y alejándose de los bajos múltiplos con los que cotizan otros posibles competidoras como Estee Lauder, Shiseido, Coty e Inter Parfums (todas ellas por debajo de Precio / Valor Justo según las fichas de Morningstar).

En este sentido, la empresa podría estar viéndose favorecida por tener bastantes paralelismos con otras empresas del lujo como LVMH o Hermès que cotizan con unos múltiplos de valoración más elevados. Puig es una empresa familiar que concede una gran importancia al desarrollo a largo plazo de cada una de sus marcas y adquiere constantemente nuevas marcas manteniendo su identidad en la medida de lo posible. Marc Puig dirige la empresa desde 2004 y comparte una filosofía similar a la de Bernard Arnault. La orientación a largo plazo de las empresas familiares y los márgenes del sector del lujo podrían ser un punto a favor.



