Próxima semana: IPC en EEUU, ZEW en Europa, PIB en Japón y resultados empresariales

La agenda macroeconómica recupera protagonismo de la mano de EEUU (se publica IPC y Ventas al por menor) a medida que la temporada de resultados empresariales pierde fuelle. En Europa pocos datos, a destacar el ZEW de Alemania donde se aprecia una fuerte divergencia entre expectativas y situación actual. En Asia, China cerrará gran parte de la semana por la festividad de Año Nuevo Lunar y en Japón con el JPY desplomándose y el Nikkei 225 en máximos se publicará el dato de PIB.

Agenda macro:

En EEUU: IPC, Ventas al por menor y Confianza del consumidor

El dato de IPC de ENE24 (martes a las 14:30h) será el dato más importante en la agenda macro de la semana. El consenso de mercado espera un estancamiento en la tasa general, en el 3,4%, y una caída de dos décimas en la tasa suybacente, hasta el 3,7%.

Las Ventas al por menor de ENE24 (jueves a las 14:30h) y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes a las 14:30h) nos ayudarán a determinar la salud de la demanda. En ambos casos se espera que continúen mejorando: +0,2% mensual en ventas y repunte hasta 79,5 puntos en confianza del consumidor (hasta niveles no vistos desde JUL21).

Si las estimaciones se cumplen, la combinación de mayor actividad económica e inflación estancándose podrían ayudar a la fortaleza del USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 09/02/24

En Europa: ZEW

No tenemos grandes indicadores macroeconómicos dentro de la agenda europea. Lo más destacable será el índicador de sentimiento ZEW de FEB23 (el martes a las 11:00h) de Alemania. En este aspecto es destacable la fuerte divergencia entre el componente de expectativas (que no ha parado de subir en los últimos meses) y el componente de situación actual (que lleva meses en zona de mínimos interanuales). La recuperación de las expectativas podría haber ayudado a que la bolsa haya alcanzado nuevos máximos anuales, aunque si no termina por trasladarse a la situación actual, existe riesgo de decepción en el mercado.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 09/02/24

En Asia: festividad del Año Nuevo Lunar en China y PIB 4T23 de Japón

En China se espera que los volúmenes de contratación disminuyan por las festividades del Año Nuevo Lunar. Los mercados al contado cerrarán el lunes y el martes.

En Japón se conocerá el PIB del 4T23 para el que el consenso de Thomson Reuters espera un crecimiento del +0,3% trimestral y del +1,4% en tasa trimestral anualizada. El Nikkei 225 es uno de los índices con mejor comportamiento (+10% en 2024) apoyado en un fuerte crecimiento de las exportaciones (+9,8% en ENE24) gracias a un JPY débil debido a una política monetaria muy expansiva que el BoJ no quiere precipitarse en abandonar (compra de bonos y tipos de interés negativos en -0,10%).

Índice JPY en gráfico semanal con MACD extraído de Next Generation a 09/02/24

Resultados empresariales:

La temporada de resultados del 4T23 está bastante avanzada y EEUU vuelve a sorprender positivamente frente a una Europa que se queda atrás.

La semana que viene, con una capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías. Coca Cola (KO) y Shopify (SHOP) el martes. Sony Group (SONY) y Cisco (CSCO) presentan el miércoles. Applied Materials (AMAT) y Deere & Company (DE) rinden cuentas el jueves.

En España publican Mapfre y Aedas Homes el miércoles.

Mapfre en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 09/02/24



