Próxima semana en los mercados: precios de la vivienda en EEUU e IPC en España

Última semana del año con pocas referencias y donde los principales mercados cerrarán por Navidad el lunes 25 y el martes 26 por San Esteban o Boxing Day (incluída la Bolsa española).

En Europa no hay datos a destacar y en España se publicará el IPC flash de DIC23. En EEUU lo más destacable son los Precios de la vivienda y la Variación semanal de inventarios de petróleo. En Asia no hay datos de alto impacto y

Europa sin datos y en España el IPC flash de DIC23

En España, la semana será más corta pues la festividad se extiende al martes 26 de diciembre. Uno de los 5 días en los que BME cierra al año entre los que se incluyen: Viernes Santo, lunes de Pascua y el día del Trabajador.

Los datos a destacar son las Ventas al por menor de NOV23 (jueves a las 9:00h) para las que el consenso espera un aumento del 5,5% interanual. El IPC adelantado de DIC23 (viernes a las 9:00h) es el dato estrella y se espera que retroceda hasta el 3,0% para la tasa general y hasta el 4,3% para la subyacente. El Banco de España publicará la Balanza de pagos (viernes a las 10:00h) para las que se espera una superavit de 4MM de EUR.

EEUU: precios de la vivienda S&P Case Shiller y Variación en inventarios de petróleo

Las referencias macro de EEUU tampoco son de gran impacto en el mercado. Los precios de la vivienda S&P Case Shiller de OCT23 (martes a las 15:00h) para los que se espera un aumento del 4,7% interanual. Estaríamos ante el cuarto mes consecutivo de subida de precios que concuerda con la recuperación en los índicadores de actividad de la semana pasada (NAHB, Nuevas construcciones y Ventas de viviendas repuntaron y sorprendieron positivamente).

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo (jueves a las 14:30h) y la Balanza de pagos (jueves a las 14:30h) serán otros de los datos destacadados.

Para finalizar, señalar que las Variaciones de inventarios de petróleo en EEUU (jueves a las 14:30h) no están experimentando grandes oscilaciones en las últimas semanas, señalando que el mercado está en equilibrio y favoreciendo que el barril de petróleo intente estabilizarse a la altura de mínimos anuales.

West Texas en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/12/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.