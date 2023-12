Próxima semana en los mercados: empleo (NFP) e ISM en EEUU, junto con Eurogrupo y PMI en Europa

Primera semana de mes y, como siempre, el dato macroeconómico más destacable es el Informe laboral de EEUU que se publicará el viernes. Otros datos a destacar en EEUU serán la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el ISM de servicios. En Europa, la agenda macroeconómica viene menos cargada, lo más destacable el PMI de servicios y las Ventas al por menor. En España, el Ministerio de Trabajo publicará el lues los datos de paro. Para finalizar, en China se publicará la Balanza comercial.

Fuera de la agenda macroeconómica, destacar los siguientes eventos:

Eurogrupo (jueves) y Ecofin (viernes) los ministros de economía y finanzas se reunen a finales de semana. Entre los órdenes del día se encuentra la evaluación de los planes presupuestarios de los Estados miembros. La cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se desactiva en 2024 y obliga a realizar un mayor esfuerzo presupuestario y cumplir con el objetivo de déficit del 3%. Las discrepancias entre los países podrían generar volatilidd en los mercados.

Decisión de tipos de interés del RBA (Royal Bank of Australia) (martes a las 04:30h). En la última reunión sorprendió al mercado subiendo los tipos de interés desde el 4,10% hasta el 4,35% actual. Desde entonces, el AUD se ha apreciado con moderación (en torno a 2 puntos porcentuales) y marca máximos de 5 meses. El último dato de IPC sorprendió positivamente, aunque se mantiene en niveles elevados (4,9%) y los salarias crecen más de lo esperado (al 4% interanual).

Decisión de tipos de interés del BoC (Bank of Canada) (miércoles a las 16:00h). El Banco de Canadá lleva tres reuniones con los tipos de interés estables en el 5,00% y no se espera que realice ningún cambio. Las encuestas empresariales ahondan en zona de contracción y las cifras de IPC continúan bajando: 3,1% para la general y 2,7% para la subyacente. El CAD ha desarrollado una tendencia bajista escalonada en los últimos seis meses.

Macroeconomía:

EEUU: empleo (NFP), ISM de servicios y Confianza del consumidor

Primera semana de mes y comienzan a publicarse los datos del mercado laboral en EEUU. Los datos oficiales y más importantes son los oficiales que se publicarán el viernes a las 14:30h y para los que el consenso de Trading Economics espera un a creación de 175.000 puestos de trabajo (NF) y una tasa de desempleo estable en el 3,9%.

Dos datos previos al dato oficial y que también podrían generar volatilidad. En primer lugar, el número de ofertas de trabajo o JOLT de NOV23 (martes a las 16:00h) para las que se espera una bajada desde 9,55 millones hasta 9,4. En segundo lugar, la creación de empleo según la consultora ADP (miércoles a las 14:15h) que suele marcar la tendencia del NFP que se publica el viernes.

La encuesta empresarial ISM del sector servicios (martes a las 16:00h) y la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (viernes a las 16:00h) serán unos buenos termómetros para medir el sentimiento de los agentes económicos. En ambos casos no se esperan grandes cambios respecto a las lecturas anteriores que son niveles mínimos de los últimos 5 meses.

El conjunto de referencias macro en EEUU sigue manteniendo un sesgo negativo sugiriendo desaceleración económica. El repliegue gradual ayuda a controlar inflación (menores tipos) y no sugiere recesión; el escenario Ricitos de Oro o Goldilocks que cotizan las bolsas. Si el deterioro económico se intensifica, la actual correlación positiva entre bonos y bolsa podría desaparecer.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 01/12/2023

Europa: PMI finales de NOV23, Sentix y Ventas al por menor

Los PMI finales de NOV23 en Europa (martes a las 11:00h) son los datos más importantes de la semana. El consenso de mercado de Trading Economics espera que las encuestas se mantengan en zona de contracción aunque repunten con levedad: el PMI de servicos hasta los 48,2 puntos y el PMI compuesto hasta los 47,1 puntos.

Otros datos a destacar, aunque de menor relevancia son la encuesta a los inversores Sentix (lunes a las 10:30h) y las Ventas al por menor (miércoles a las 11:00h) para la que se espera una caída del 2,2% interanual.

Las débiles referencias económicas en Europa están ayudando a controlar la inflación y son un apoyo para el fuerte rebote al que estamos asistiendo en los mercados de bonos.

Euro Bund en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 01/12/2023

En España, la agenda económica viene repleta. El lunes; datos de paro del Ministerio de Trabajo y número de turistas del INE (lunes). El martes; PMI de servicios, Confianza del consumidor del CIS, y subastas de letras a 3 y 6 meses. El jueves tendremos subastas de bonos y obligaciones, será interesante ver el apetito de los inversores y los ratios de cobertura después de la intensa relajación de tipos vivida en el mes de noviembre.

China: Balanza comercial de NOV23

Las encuestas empresariales de NOV23 quedan por debajo de lo esperado y no consiguen salir de zona de contracción. La economía China está pasando un mal momento por la crisis inmobiliaria y su bolsa está pegada a mínimos anuales. La esperanza está en el sector exterior, pero las últimas referencias de la balanza de pagos señalan que las exportaciones no paran de retroceder y que el superavit comercial continúa retrocediendo. En este contexto, la Balanza comercial de NOV23 (jueves a las 04:00 horas) es relevante: el cosenso de Trading Economics espera una caída del 5,1% interanual en las exportaciones y que el superavit retroceda desde los 56,53MM de USD hasta los 51,0MM de USD.

Hong Kong 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 01/12/2023



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.