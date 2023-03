Prosegur Cash crece con fuerza, su acción cotiza con descuento y rebota desde la media de 200 sesiones

La empresa crece con fuerza en 2022 y se aproxima al récord de ingresos de 2017

Las ventas en 2022 crecieron un 23,3% frente a 2021 y alcanzaron un total de 1.872M de EUR a un paso del récord histórico alcanzado en 2017 en 1.924M de EUR. Las ventas crecen en todas a doble dígito en todas las zonas geográficas (+38,4% en Iberoamérica, +24,8% en Europa y +21,2% en Asia Pacífico) y aumenta el margen sobre EBITA (+13,9% hasta 260M de EUR frente a los +205M de EUR y +13,5% de 2021).

La acción cotiza con descuento y recibe una calificación de 4 estrellas por Morningstar

El precio medio de las 13 casas de análisis que realizan cobertura sobre la compañía es de 0,96 EUR: el 62% de las recomendaciones es de compra, el 31% es neutral y un 8% es vender.

Por otro lado, según la ficha cuantitativa realizada por Morningstar señala que la acción cotiza con un descuento del 17% sobre Valor justo o Fair Value. Otros múltiplos de valoración como Precio / Ventas (0,56x) y Precio / Beneficios (11,58x) se encuentran en la banda inferior de los últimos 6 años.

El rating total de la compañía según Morningstar es de 4 estrellas sobre un máximo de 5. Una calificación que se construye teniendo en cuenta criterios de momentum, incertidumbre y descuento.

Ficha cuantitativa de Prosegur Cash realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 20/03/23

El apalancamiento se reduce y la salud financiera es moderada

La empresa, aunque aumenta su deuda neta en 2022, desde 672M de EUR hasta 729M de EUR, presenta una ratio frente a EBITDA baja, desde 2,2x hasta 2,0x. El perfil de vencimientos de emisiones no presenta cambios y los vencimientos relevantes se concentran en 2026. La salud financiera es moderada y recibe una calificación crediticia de grado de inversión, BBB/A-2, según Standard & Poor’s con perspectiva estable.

El CFD sobre Prosegur Cash encuentra apoyo en la media de 200 sesiones

El CFD sobre la acción de Prosegur Cash rebota desde 0,6670 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Por encima de 0,7280, el rebote se afianzaría pues el precio comenzaría a romper la dinámica bajista que parte del máximo anual situado en 0,7895. En este último caso, por encima de 0,7280, el oscilador MACD probablemente superaría a su línea de señal y confirmaría el giro al alza.

Gráfico de CFD sobre Prosegur Cash con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/03/23

