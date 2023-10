Precio del petróleo: tensión alta y problemas estructurales

Brent y West Texas entran en modo rebote

El lunes de la semana pasada el mercado del petróleo comenzó con un fuerte hueco de apertura al alza después de que Hamás atacase a Israel. La referencia West Texas consiguió cerrar por completo el hueco al alza y el Brent se quedó a un paso de hacerlo. Posteriormente el petróleo volvió a escalar posiciones con fuerza y se establece en máximos mensuales.

Petróleo Crudo Brent en gráfico diario con oscilador MACD y Average True Range extraído de la plataforma Next Generation a 17/10/2023

Tensión geopolítica es el catalizador del rebote

Los nervios y la volatilidad de los precios quedan reflejados en el indicador ATR (Average True Range, histograma azul en gráfico superior) que marca máximos de los últimos seis meses. La guerra entre Israel y Hamás aumenta el riesgo geopolítico (no se queda en Ucrania) y afecta a una zona geográficamente importante: Oriente Medio concentra algo más del 30% de la producción de petróleo y tiene puntos clave a nivel estratégico (estrecho de Ormuz y canal de Suez).

Las infraestructuras y canales energéticos son vulnerables, y un cese de operaciones, tiene un impacto económico abultado. Un ejemplo lo tuvimos el año pasado con el sabotaje del gasoducto Nord Stream que podría tener una segunda edición en este invierno. El gasoducto entre Finlandia y Estonia ha suspendido su actividad por fuerte caída de la presión y se investiga la posibilidad de sabotaje; una información que provocó que el Gas Natural EU (TTF) repuntase con intensidad la semana pasada.

El rebote se produce a favor de la tendencia de fondo

El rebote del petróleo ha provocado que el oscilador MACD cruce al alza a su línea de señal desde niveles neutrales y, por encima de la media móvil simple de 200 sesiones. Es decir, el fondo era alcista en el precio del petróleo y se ha acelerado en las últimas sesiones.

Las subidas de los últimos meses se han producido en un contexto de caída acusada de inventarios por déficit de oferta debido al recorte voluntario de la producción de Arabia Saudí de 1Mbd (millón de barriles diarios). Según el último Oil Market Report de la IEA (International Energy Agency) los inventarios de petróleo de países de la OCDE se sitúan en 2.816 millones, 105,3 millones inferiores a la media de los últimos cinco años.

OPEP+ reduce oferta y la alternativa es incierta

Según el último informe STEO de la EIA (Energy Information Administration) se espera que los inventarios continúen retrocediendo hasta el 2T24. El objetivo de la OPEP+ es reducir el nivel de inventarios a nivel mundial y la IEA espera que baje sus objetivos de producción para 2024.

Por otro lado, la alternativa a los países No OPEP+ para la producción de petróleo es incierta. El número de plataformas de extracción de petróleo que publica Baker Hughes y que es un indicador adelantado de la producción continúa retrocediendo respecto al año pasado.

En este contexto, la escasez podría continuar presionando al alza a los precios, la EIA sube su precio objetivo para el petróleo desde los 88 USD/ barril hasta los 95 USD/barril para 2024 para la referencia Brent.

Incertidumbre alta a corto: bajar la tensión requiere tiempo

En resumen, la incertidumbre es alta pues el abanico de posibles escenarios ante la guerra entre Israel y Hamás es amplio, un hecho que ha provocado que la tendencia alcista de fondo en el petróleo por motivos estructurales se acelere.

La tensión podría mantenerse pese ante la posibilidad de un recorte en el suministro físico (algo que por el momento no ha sucedido). La tensión aumentará si el conflicto se extiende por la zona, en este caso, Irán por su apoyo abierto a Hamás podría sufrir sanciones por parte de EEUU. La tensión disminuirá si las intensas reuniones diplomáticas dan su fruto y con el paso del tiempo vemos que no se extiende el conflicto.



