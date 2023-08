Powell y Lagarde intervienen en Jackson Hole con los bonos en soportes clave

Jackson Hole evento destacado de la semana: Powell y Lagarde intervienen el viernes

El 24 de agosto comienza el simposio anual de bancos centrales que organiza la Fed de Kansas y que tiene lugar en el resort de Jackson Hole. La reunión se extenderá hasta el sábado y la agenda completa se hará pública el mismo jueves. Sin embargo, las grandes intervenciones de Jerome Powell (Reserva Federal) y Christine Lagarde (BCE) están agendadas para el viernes, a las 16:05h y 21:00h respectivamente.

El evento es calificado de alta importancia y es capaz de impactar con fuerza en los mercados. A modo de ejemplo sirve la reunión de Jackson Hole del año pasado donde el mensaje firme de lucha contra la inflación acentuó la tendencia bajista en los bonos y en las bolsas que no llegaron a marcar suelo hasta pasados dos / tres meses dejándose más de 10 puntos porcentuales.

La amenaza de inflación descontrolada ha bajado tras subir con fuerza los tipos

En esta ocasión, el tono será distinto pues la inflación ha bajado de forma considerable: en EEUU el IPC general se sitúa en el +3,2% interanual y en Europa en el +5,3% cuando el año pasado rondaba el 9%. Una caída acusada de la inflación a la que ha contribuido la intensa subida de tipos de interés en el último año: la TIR del Bund alemán ha subido desde el +1,47% hasta el +2,67% y la TIR de las Notas de EEUU a 10 años desde el 3,06% hasta el +4,34% actual.

En términos de precio las principales referencias en bonos, Notas a 10 años y Euro Bund, se encuentran oscilando a la altura de los mínimos de 2022 que son soportes clave de mercado.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD y extraído de la plataforma Next Generation a 23/08/23

Alcanzar el objetivo de inflación depende de factores estructurales

La inflación continúa lejos de objetivo de los bancos centrales y el ritmo de caída está siendo lento debido a factores estructurales. De hecho, el simposio de Jackson Hole se titula este año “Cambios estructurales en la economía mundial". La desglobalización por el aumento de la tensión geopolítica y la lucha contra el cambio climático son algunos de las razones que diferencia este ciclo económico de los más recientes. En este contexto, bajar la inflación hasta el objetivo del 2% requeriría de mayores subidas de tipos de interés y, por tanto, de un mayor sacrificio en términos de actividad económica.

En este sentido, los bancos centrales no parecen obcecados en bajar a toda costa la inflación hasta objetivo y así lo dejaron claro en las reuniones de julio, tanto el BCE como la Fed, se mostraron dispuestos a pausar las subidas de tipos. No es de extrañar si tenemos en cuenta que (1) los tipos de interés reales comienzan a ser positivos (claramente en EEUU y también en algunos países europeos) y que (2) las expectativas de inflación se encuentran bastante ancladas.

Para finalizar, si de las declaraciones de Jackson Hole, el mercado interpreta que los bancos centrales se reafirman en su última posición de “esperar y ver” o “pausar tipos”, los bonos podrían intentar rebotar.



