¿Por qué las acciones de las empresas mineras del cobre brillan en bolsa?

El cobre es un componente clave en las energías renovables

El cobre tiene unas propiedades únicas que hacen que tenga un papel clave en la tecnología vinculada a las energías renovables. La demanda de este metal debería beneficiar a las acciones de empresas mineras como Arc Minerals, Ivanhoe Mines y First Quantum Minerals, siempre que sean capaces de anticiparse y aprovechar los desequilibrios entre oferta y demanda.

En este contexto, señalar que S&P Global ha advertido de que podría producirse un déficit de oferta a finales de la década y que el ETF Global X Copper Miners ha subido un 11,05% en lo que va de año.

Gráfico diario de CFD sobre Global X Copper Miners con oscilador MACD; extraído de plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/02/23

Según un estudio publicado a principios de mes por Frank Holmes, Consejero Delegado de US Global Investors, la demanda de cobre está aumentando. Sin embargo, al mismo tiempo, "la oferta mundial está disminuyendo debido a que la reducción de los presupuestos de exploración y está provocando una drástica desaceleración en el número de nuevos yacimientos". Este desequilibrio de la oferta ha creado una oportunidad para ganar exposición a mineras de alta calidad o a fondos de materias primas que posean acciones de exploración y producción de cobre, añadió Holmes.

Arc Minerals [ARCM.L], Ivanhoe Mines [IVN.TO] y First Quantum Minerals [FM.TO] podrían ser algunas de las acciones de empresas mineras del cobre a tener en cuenta en 2023, ya que el metal podría beneficiarse de la transición energética.

La cotización de Arc Minerals ha subido un 25,81% en lo que va de año, mientras que la de Ivanhoe Mines ha subido un 18,43%; por su parte, la acción de First Quantum Minerals ha bajado un 15,3%.

Gráfico diario de CFD sobre Ivanhoe Mines con oscilador MACD; extraído de plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/02/23

Desarrollos recientes

Holmes destacó especialmente el potencial de Ivanhoe Mines. A finales de enero, el productor publicó su plan de desarrollo para su complejo cuprífero de Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, que incluye un estudio de previo de viabilidad para realizar nuevas ampliaciones (fase tercera y cuarta).

Una evaluación económica preliminar amplió la vida del complejo minero en nueve años, lo que significa que la producción debería continuar hasta 2060. La producción de la mina el año pasado aumentó un 215% con respecto a 2021. Las 333.497 toneladas producidas se situaron en el parte alta de su rango de previo de estimaciones comprendido entre 290.000 y 340.000. Para 2023, se espera que la producción se sitúe entre 390.000 y 430.000 toneladas.

La demanda de acciones de Arc Minerals ha aumentado en previsión de que se finalice el acuerdo de colaboración empresarial con el explorador Anglo American [AAL.L] para explotar cobre en Zambia. Anglo American pagará hasta 88,5 millones de dólares por la participación del 70% en esta colaboración empresarial o joint venture.

First Quantum Minerals se ha desplomado desde principios de mes después de que la minera suspendiera, por una disputa, la carga en el puerto de concentrado para la explotación de Cobre Panamá. Si el concentrado no puede embarcarse a mediados de febrero, su mina de cobre podría tener que cerrar temporalmente.

Gráfico diario de CFD sobre First Quantum Minerals extraído de la plataforma Next Generation de CMC Markets a 16/02/23

Riesgo de escasez de oferta

La demanda futura de cobre se verá impulsada por las tecnologías de energía renovable, turbinas eólicas y energía solar fotovoltaica, y las soluciones de almacenamiento en baterías. Las mineras que sean capaces de acelerar su producción para satisfacer esta demanda probablemente saldrán ganando.

Sin embargo, el cambio hacia la descarbonización corre peligro si la industria minera en su conjunto no aumenta su inversión en minas y nuevos proyectos de exploración, según señala el informe Future of Copper de S&P Global, publicado en julio del año pasado.

Los analistas de S&P Global han pronosticado que habrá una escasez de 1,6 millones de toneladas en todo el mundo para 2035, y déficits importantes a partir de finales de esta década. En el peor de los casos, el mundo podría sufrir un déficit de 9,9 millones de toneladas.

Uno de los retos a los que se enfrentan los mineros es que las minas pueden llegar a tardar años, a veces más de una década, en pasar del descubrimiento del yacimiento a la producción del mismo. Pero incluso, aún acelerándose los permisos y la construcción, "los proyectos que se están desarrollando en la actualidad probablemente no bastarían para compensar los déficits previstos en el suministro de cobre", apuntan los autores del informe.

Fondo de inversión en el punto de mira: Global X Copper Miners ETF

El fondo Global X Copper Miners ETF [COPX] posee participiones en Ivanhoe Mines y First Quantum Minerals, asignándoles el 4,87% y el 4,07% en su cartear 9 de febrero. El fondo ha subido un 11,05% en lo que va de año.

El fondo iShares MSCI Global Metals & Mining ETF [PICK] también tiene en cartera ambos valores, pero con ponderaciones mucho menores, del 0,99% para First Quantum Materials y del 0,46% para Ivanhoe Mines a 10 de febrero. El fondo ha subido un 8,5% en lo que va de año.

Arc Minerals está en manos del Fondo Sprott Junior Copper Miners ETF [COPJ], que le asigna una ponderación del 0,54%.

