PMIs flash son datos de alto impacto: bolsas europeas y euro los reciben en soportes clave

PMIs flash de Europa: PIB negativo para el 3T23 e inflación controlándose

Las encuestas empresariales PMI son calificadas de datos de alto impacto en las agendas económicas. La primera lectura, o la lectura flash, es la que genera más volatilidad en el mercado. En la sesión del viernes 22 de septiembre se publican estas cifras para Europa, Reino Unido y EEUU. La mayor volatilidad suele generarse con los PMIs de Europa que se publicarán en el siguiente orden: a las 9:15h (Francia), a las 9:30h (Alemania) y a las 10:00h (conjunto de Europa). El PMI de Reino Unido y de EEUU suele generar un menor impacto en el mercado.

Para el conjunto de Europa, el consenso de Thomson Reuters, espera una caída en el componente de servicios (hasta 47,7 puntos), un repunte en el de manufacturas (hasta 44 puntos) y una corrección en el compuesto (hasta 46,5 puntos). El sector servicios ha entrado recientemente en zona de contracción (en agosto) y el sector manufacturero lleva desde JUN22.

Eventos económicos de alto y medio impacto para países Europa y EEUU para el viernes 22 de septiembre extraídos de la agenda económica de Thomson Reuters

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 21/09/23

Por otro lado, si se cumplen las expectativas y el PMI compuesto de Europa retrocede hasta 46,5 puntos estaríamos hablando de los niveles más bajos desde JUN20. Unos niveles que según S&P Global encajan con una contracción del PIB del -0,2% en el trimestre en curso. A nivel de mayores países por PIB, Alemania sigue presentando las lecturas más débiles.

La foto general de los PMIs también se está traduciendo en las previsiones económicas. Las últimas las de la OCDE publicadas esta semana han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento de PIB para Europa (+0,6% en 2023 y +1,1% en 2024) dejando a Alemania con las cifras más bajas (-0,2% en 2023 y +0,9% en 2024).

Por componentes, la última foto en términos de actividad y de empleo no fue positiva. Los componentes más adelantados como los nuevos pedidos y trabajos atrasados marcaron nuevos mínimos. En el lado positivo, señalar que, aunque el componente de empleo retrocedió, se mantuvo en zona de expansión. Por otro lado, el componente de precios de producción que puede utilizarse como indicador adelantado de la inflación señala que a 4 meses vista el IPC podría situarse en torno al 3%.

Posible impacto en bolsas Europa

Los PMIs llevan meses deteriorándose de forma simultánea y ha coincidido con un movimiento lateral en los grandes índices como Euro 50 y Alemania 40. Se podría decir que el fondo alcista se ha ido enfriando ante las dudas sobre la economía.

Si los PMIs sorprenden positivamente podrían ayudar a que los índices mantuvieran o se alejase de la base del lateral y zona de soporte establecida entre los mínimos de verano y la media de 200 sesiones: 15.563 / 15.454 puntos para Alemania 40 y 4.205 / 4.174 puntos para Euro 50.

Por el contrario, unos PMIs sorprendiendo negativamente, señalarían que la economía europea continúa debilitándose. En este caso, podría aumentar la presión vendedora y aproximar a los índices de bolsa a los niveles de soporte mencionados.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 21/09/23

Posible impacto en EUR/USD

El EUR/USD construye una estructura bajista escalonada que parte del máximo anual establecido en 1,1275. La fortaleza del USD se ve respaldada por la revisión al alza de las previsiones de crecimiento en la economía de EEUU y unos tipos de interés más altos (según las proyecciones de la Reserva Federal). La depreciación del EUR se encuentra justificada en la delicada situación económica que reflejan los propios PMIs y que se proyecta en las previsiones macro. Si los PMIs sorprenden positivamente, la tendencia bajista de medio plazo podría comenzar a frenarse y el EUR/USD rebotar. Por el contrario, una sorpresa negativa favorecería que el EUR/USD perdiese el soporte sito en el mínimo de MAY23 sito en 1,0633.

EUR/USD en gráfico diario con Average True Range (5) extraído de la plataforma Next Generation a 21/09/23



