PMIs flash en Europa con las bolsas probando la tendencia alcista y el EUR/USD cerca de máximos anuales

PMIs flash de Europa son datos clave que permiten obtener una buena foto del ciclo económico

Mañana se publican los PMIs adelantados o flash de JUN23: Francia (9:15h), Alemania (9:30h), Europa (10:00h) y Reino Unido (10;30h). Son datos pegados al ciclo económico y calificados de alto impacto según la agenda económica.

Para el conjunto de Europa y según el consenso de Thomson Reuters se espera (1) un leve repunte en el componente de manufacturas, hasta +44,8 puntos, (2) una caída en el de servicios, hasta +54,5 puntos, y (3) un retroceso en el compuesto, hasta +52,5 puntos.

Eventos económicos de alto impacto extraídos para países Europa para el viernes 23 de junio extraídos de la agenda económica de Thomson Reuters

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

Se podría decir que el sector servicios comienza a converger a la baja con el sector industrial y que la desaceleración económica continúa su curso, estaríamos ante la segunda caída consecutiva del PMI compuesto de Europa.

Posible impacto en mercado

Una caída superior a lo esperado de los PMIs señalarían que el ciclo económico se desacelera de forma más acusada y podría impactar negativamente en bolsas Europa y EUR/USD.

Por el contrario, una sorpresa positiva, señalaría que el ciclo económico aguanta las subidas de tipos de interés. El EUR/USD y las bolsas Europa podrían reaccionar positivamente.

Los CFDs de bolsa probando la directriz alcista de medio plazo y el EUR/USD a un paso de máximos anuales

Los CFDs sobre dos de los principales índices de bolsa europeos, Dax 40 y Euro Stoxx 50, han cedido posiciones en las últimas sesiones desde zona de resistencia significativa, máximos de 2021 y 2022. La corrección a corto plazo ha dejado al Alemania 40 y Euro 50 pegados a la directriz alcista de medio plazo.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 extraído de Next Generation de CMC Markets a 22/06/23

El CFD sobre EUR/USD se encuentra a un paso de la zona de máximos anuales comprendida entre el máximo de FEB23 situado en 1,1033 y el máximo de MAY23 establecido en 1,1095. El primer nivel de soporte se encuentra en el mínimo de la semana actual establecido en 1,0893.

Gráfico diario de CFD EUR/USD extraído de Next Generation de CMC Markets a 22/06/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.