PMI, Ifo y GfK son un excelente termómetro de la economía y pueden dirigir al Dax en las próximas sesiones

Los índices en Europa intentan converger al alza con los índices de EEUU en un entorno de baja volatilidad. El EU Volatility Index Feb 2024 baja por cuarta sesión consecutiva y establece nuevos mínimos anuales consolidando por debajo de los 15 puntos.

Euro 50 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 22/01/24

La reciente recuperación deja a los dos principales índices de Europa a mitad de camino de las referencias más importantes de corto plazo. Por la parte inferior, el mínimo de ENE24 situado en 16.343 puntos para Alemania 40 y en los 4.381 puntos para Euro 50. Por la parte superior, el máximo de DIC23 establecido en 17.004 por el Alemania 40 en los 4.593 puntos para el Eurostoxx 50.

Alemania 40 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plaforma Next Generation a 23/01/24

En este entorno, en lo que queda de semana, se acumulan un gran número de referencias económicas de alto impacto en Europa que podrían hacer decantar la balanza y aproximar a los índices a la parte alta o a la parte inferior del rango. Las referencias son las denominadas softdata o encuestas que suelen ir pegadas al ciclo económico y que son un excelente indicador para ver con qué fuerza ha comenzado la economía europea este 2024. Por otro lado, tendremos BCE el jueves que decidirá tipos de interés.

En su conjunto, el consenso de mercado de Thomson Reuters, espera una mejora generalizada en las encuestas empresariales y en las encuestas a los consumidores (ver tabla inferior). Una mejora que se ha producido de forma gradual a lo largo de los útimos meses, sobre todo por la parte de los componentes de expectativas. Si la mejora en las referencia macro continúa avanzando, contribuiría a que la volatilidad se mantuviese en niveles bajos y que los índices pudiesen aproximarse a máximos.

Principales referencias macro en Europa desde el 24 hasta el 26 de enero, extraído de la plataforma Next Generation a 23/01/24

Por el contrario, una decepción en las encuestas podría señalar que la economía europea continúa débil y que evitar la recesión puede ser una tarea difícil. Los índices de bolsa en este caso podrían reaccionar negativamente.



