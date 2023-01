PCE de EEUU es dato clave para la Fed y el mercado. Estimaciones y niveles a vigilar en bolsas, bonos y EUR/USD

PCE de EEUU el viernes 27 a las 14:30h es dato macro de alto impacto

El viernes 27 a las 14:30h se publica el PCE o Deflactor del Consumo de EEUU del mes de DIC22 que es el índice de precios más seguido por la Reserva Federal para medir la inflación. De esta manera, es fuente de información directa para la política monetaria y es considerado de alto impacto por la volatilidad que genera en los mercados financieros. En esta ocasión, adquiere una mayor relevancia ante la proximidad de la siguiente reunión de la Fed; próximo miércoles 1 de febrero.

El mercado espera que una moderación del PCE, tanto en términos generales, desde el +5,5% de NOV22 hasta el +5,0% DIC22 en términos interanuales (ia.), como en tasa subyacente, desde el 4,7 hasta el 4,4% ia., según el consenso de Thomson Reuters.

Tabla de proyecciones económicas de la Reserva Federal de su último FOMC del 14 de diciembre / Pulsa para ampliar

El mercado se ha acostumbrado a ver bajar a la inflación y ve cerca el techo en la subida de tipos de interés

Desde el pico del verano, la inflación ha presentado una clara mejora, retrocediendo y sorprendido positivamente quedando por debajo de lo esperado. Una circunstancia a la que el mercado parece haberse acostumbrado y que ha asentado las bases de la recuperación en bolsa. De hecho, que la Fed no se vea obligada a subir tipos con tanta intensidad, ha sido el gran catalizador de la subida bursátil.

A día de hoy, los mercados de futuros descuentan que el 1 de febrero la Fed subirá 25 puntos básicos, hasta el 4,75%, con una probabilidad del 97,2%. La última subida que descuentan los mercados de futuros sería el próximo 22 de marzo, también del 0,25%, dejando el tipo de intervención en el 5,0%.

Un PCE superior a lo esperado pillaría a contrapié a mercado y podría generar volatilidad

En este contexto, un dato de PCE superior a lo esperado (por encima del +4,4% en la subyacente y / o del 5,0% en la general), pillaría a contrapié al mercado y podría derivar en un incremento de la volatilidad. Una circunstancia que favorecería que sacaría al S&P 500 y a las Notas a 10 años de EEUU de su rango actual que se encuentra pegado a la media móvil simple de 200 sesiones.

El S&P 500 estancado en torno a la media de 200 sesiones

El CFD sobre el S&P 500 se dedica a dar bandazos en torno a la media móvil simple de 200 sesiones dejando un rango con suelo en 3.885 puntos y un techo en 4.039. La ruptura del rango de corto plazo se produce dentro de un lateral más amplio, como si se tratase de una matrioska, con techo en 4.141 puntos y suelo en 3.891.

Gráfico diario de CFD sobre S&P 500 con Volumen / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/01/23

Las Notas a 10 años también pegadas a la MMS (200)

El CFD sobre las Notas a 10 años (US T-Note 10 YR) ha marcado un máximo anual en 116,083 que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Con posterioridad la cotización se estanca y nos deja un soporte de corto plazo en 114,760. Por encima de 116,083 se confirmaría la estructura alcista construida en los últimos meses y el siguiente nivel se encontraría en 117,640. Por debajo de 114,760 se activaría señal de venta en oscilador MACD (12,26,9) que vendría acompañada por divergencias bajistas con siguiente soporte en 111,680.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 10 años con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/01/23

EUR/USD en tendencia alcista con soporte en 1,0736

El CFD sobre EUR/USD desarrolla una estructura alcista escalonada y se mantiene pegado a zona de máximos anuales. El primer nivel de soporte y aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos del año pasado lo situamos en 1,0736. La primera resistencia se encuentra en el máximo de MAR22 situado en 1,1185.

Gráfico diario de CFD sobre EUR/USD con MACD (12,26,9) / Pulsa ampliar gráfico

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 27/01/23



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.