Oro y plata rebotan con alta sobreventa: ¿es fiable?

Rebote desde soportes clave y con sobreventa

El Índice de metales preciosos (compuesto por oro, plata, platino y paladio) recupera posiciones después de aproximarse a la zona de mínimos de 2022 que actuó de soporte en numerosas ocasiones. La subida permite que el oscilador MACD comience a repuntar y se aproxime a cruzar al alza a su señal; próximo a activar una señal de compra que se activaría desde niveles de alta sobreventa que, en ocasiones anteriores, han ayudado a la formación de un suelo de corto / medio plazo.

Ver análisis técnico de oro y plata en siguiente enlace

Índice de metales preciosos en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 10/10/2023

Aumento de riesgo económico y geopolítico

El aumento del riesgo geopolítico por la guerra entre Israel y Hamás ha acelerado el rebote que comenzó a finales de semana pasada. El incremento de la volatilidad y de los precios de la energía son unos buenos motores para que suba el precio de los metales preciosos, en especial, el oro y la plata que tienen un mayor componente refugio.

Sin embargo, el rebote en los metales preciosos comenzó el viernes después de un magnífico dato de empleo de EEUU. ¿Por qué suben los metales preciosos si un mercado laboral fuerte favorece un USD fuerte y unos tipos de interés altos?

La razón podría estar en las formas. La tendencia bajista en los bonos de EEUU a largo plazo viene acompañada por un repunte de la volatilidad. Un hecho poco habitual que sugiere pérdida de confianza en el activo libre de riesgo.

De hecho, la brusca subida de tipos de interés no pasa desapercibida por los miembros del FOMC de la Reserva Federal y del mercado. Por un lado, Lorie K. Logan de la Fed de Dallas, señala que el tensionamiento actual de las condiciones de financiación por la subida de tipos podría hacer no necesaria una subida de tipos. Por otro lado, el mercado de futuros de Fed Funds afianza que el techo de los tipos estaría en el 5,50% y vuelve a incorporar tres bajadas de 25 puntos básicos para 2024.

¿Qué vigilar a partir de ahora?

Por un lado tendremos que fijarnos en la evolución del riesgo geopolítico y podemos utilizar los índices que calculan Black Rock y Policy Uncertainty. Otra forma de seguirlo sería viendo la evolución del precio del petróleo: si la guerra entre Israel y Hamás se extiende a otros países de Oriente Medio, el precio del crudo subirá porque la región concentra producción y rutas comerciales clave.

Por otro lado, habrá que seguir la incertidumbre económica. En primer lugar, siendo los bonos el foco de atención, podríamos fijarnos en el Índice MOVE calculado por Bank of America y que mide la volatilidad en los mercados de bonos del Tesoro de EEUU. Sin olvidar que, el origen de los tipos de interés altos y la alta volatilidad en los bonos es la alta inflación y que a nivel macro se publicará el jueves el dato de IPC de EEUU.



