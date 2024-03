Oro y bolsa en subida libre a la vez: ¿qué sucede? ¿consolidará la ruptura el oro?

El precio del oro se une a la fiesta bursátil y a la fiesta de las criptomonedas. Sube más de un 5% en lo que llevamos de mes y comienza a superar el máximo histórico alcanzado en diciembre del año pasado y situado en los 2.148 USD/onza. Damos nuestra visión a dos grandes preguntas que están surgiendo en el mercado.

En primer lugar, ¿qué circunstancias se están dando para que asistamos a una nueva subida simultánea entre activos supuestamente opuestos o no correlacionados (la bolsa o activos cíclicos vs el oro y el bitcoin o activos refugio o de protección frente a sistema)?

En segundo lugar, ¿qué puede hacer que el oro rompa resistencias y consolide la ruptura?

Onza de oro en gráfico mensual con ROC (12) extraído de Next Generation a 07/03/24

¿Cómo es posible una subida simultánea del oro y la bolsa?

Señalar que no es una novedad que el oro y la bolsa suban de forma conjunta. Durante los episodios de política monetaria ultra expansiva que supusieron ingentes compras de bonos por parte de los bancos centrales, el oro desarrolló una fuerte tendencia alcista compartida con las bolsas.

En esta ocasión, estamos asistiendo a otra política económica ultra expansiva, pero en este caso fiscal, en lugar de monetaria. Veamos algunas cifras, la deuda de EEUU aumentó en 2,58 billones de USD en 2023, el déficit alcanzó el 6,19% del PIB y la deuda total sobre PIB ascendió al 121,67%.

Estas políticas expansivas hacen que la economía crezca y también los beneficios de las empresas. Sin embargo, no son a coste cero, pues se generan desequilibrios o riesgos que hacen peligrar el sistema. Por ello, aumentan de forma paralela los precios de los seguros frente a sistema que son el bitcoin / criptomonedas y el oro / metales preciosos.

¿Habrá consolidación de la ruptura y subida libre sostenida?

El apetito o la demanda por el oro continuará y la tendencia alcista de fondo puede mantenerse mientras (1) la economía crezca de forma desequilibrada o (2) asistamos a una contracción económica que materialice los riesgos acumulados.

En este contexto, a corto / medio plazo, el mayor foco de riesgo podría encontrarse en que los bancos centrales no puedan bajar tipos de interés debido a que la inflación no se controle. En este contexto, el servicio de la deuda o los pagos de intereses seguirían aumentando de forma vertical a medida que se refinancian las emisiones realizadas durante la época de los tipos cero.

Pago de intereses del Gobierno de EEUU en términos absolutos (izquierda) y en función al PIB (derecha)

Fuente: gráfico de la fred.stlouisfed.org con datos de la Bureau of Economic Analysis (BEA)

De esta manera, en la agenda económica los datos de inflación continuarán ocupando un papel protagonista para la evolución de los mercados en su conjunto y del oro en particular. Si los datos de IPC se enquistan, la subida libre en el precio del oro podría prolongarse. En este sentido: las siguientes citas importantes las tendremos el martes 12 de marzo con el IPC de EEUU y el 20 de marzo con el FOMC (Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de EEUU).



