Oro, plata y USD suben simultáneamente: ¿señal de alerta?

El Índice de metales preciosos comienza a romper al alza sin presentar sobrecompra

El Índice de metales preciosos avanza cerca de un 5% en las últimas sesiones y comienza a consolidar por encima del máximo intradiario de marzo situado en 1.552 USD; confirmando la ruptura de los 1.540 USD que actuó de resistencia en numerosas ocasiones durante la segunda parte del 2023.

La ruptura incorpora mayor momento positivo al precio sin que los osciladores presenten unos altos niveles de sobrecompra. Por la parte superior, la siguiente zona de resistencia significativa se encontraría en los máximos de 2023, zona 1.625 / 1.627 USD. Mientras que, por la parte inferior, el mínimo situado 1.491 USD pasa a convertirse en primera referencia para seguir la tendencia alcista de medio plazo.

Índice de metales preciosos en gráfico diario con ROC (14) extraído de Next Generation a 02/04/24

El Índice de metales preciosos está compuesto por oro, plata, platino y paladio. En este sentido cabe señalar que, aunque la correlación entre los componentes es alta, el comportamiento a medio / largo plazo entre ellos está siendo muy dispar. Por ejemplo, en los últimos seis meses, mientras que el oro y la plata se revalorizan de forma notable (21,96% y 13,55% respectivamente), el platino y el paladio retroceden (un 0,23% y un 19,62% respectivamente).

Onza de plata en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 02/04/2024

El componente refugio y depósito de valor ha marcado la diferencia. El oro, altamente demandado por los bancos centrales, está marcando nuevos máximos históricos. La plata, una alternativa al oro, aunque con un alto uso industrial, intenta no perder el ritmo. Sin embargo, aquellos metales más demandados por su uso industrial, platino y paladio, se quedan rezagados.

En esta ocasión, a muy corto plazo, la subida está siendo generalizada en todos los metales. Un comportamiento que invitaría a considerar si asistiremos a una convergencia al alza de los metales más castigados con el oro.

Metales preciosos y USD fuerte a la vez: señal de alerta

La recuperación en los metales es amplia y otorga una mayor fiabilidad al movimiento de subida. Sin embargo, se está produciendo en un contexto de USD fuerte y tipos de interés al alza que suele perjudicar a los metales preciosos. La correlación a largo plazo es negativa porque los metales preciosos están referenciados en USD y porque unos tipos de interés altos implican un mayor coste de oportunidad frente al activo libre de riesgo.

Sin embargo, a corto / medio plazo, en momentos de alta tensión (crisis energéticas, turbulencias financieras, incertidumbre política…), el USD y los metales preciosos pueden subir de forma simultánea. En la actualidad, un nuevo repunte en la incertidumbre geopolítica ante la posibilidad de un aumento en escalada de conflicto en Oriente Medio y que está impulsando al precio del Brent y West Texas a nuevos máximos anuales, podría justificar un USD y un oro fuerte de forma paralela.



