Oro en máximos históricos y resistencias clave: ¿habrá ruptura?

El precio del oro recupera posiciones con verticalidad: desde el mínimo de octubre sube más de 13 puntos porcentuales y comienza a poner a prueba la zona de máximos anuales e históricos comprendida entre los 2.048 y 2.081 USD/onza.

Onza de oro en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/11/2023

La incertidumbre no acompaña la subida del oro

El gran catalizador del movimiento ha sido que el mercado comienza a pensar que la Reserva Federal ha alcanzado techo en tipos de interés y que se aproximan las bajadas de tipos. La desaceleración económica y la caída de la inflación son las razones. En este contexto, el USD se ha depreciado más de un 3,5% y las Notas a 10 años se relajen más de 75 puntos básicos, en el mismo periodo en el mismo periodo que el oro ha recuperado con intensidad.

La recuperación del oro podría estar cotizando un menor coste de oportunidad y un USD más bajo. Sin embargo, desde un punto de vista fundamental, la subida del oro no encaja con una búsqueda de refugio pues la caída de la incertidumbre ha sido notable. Por un lado, la incertidumbre económica se ha reducido de forma acusada a medida que el escenario de inflación descontrolada queda atrás. Por otro lado, la incertidumbre geopolítica ha retrocedido con intensidad con la no internacionalización del conflicto entre Israel y Hamás.

Lo positivo es que el precio no presenta excesos / sobrecompra

En este sentido, la caída de la incertidumbre, es el gran punto en contra para que asistamos a una ruptura de resistencias clave como son las zonas de máximos históricos que, en el caso que nos atañe, ha sido probada en numerosas ocasiones con anterioridad: octubre 2020, marzo 2022 y abril 2023.

Sin embargo, en esta ocasión y, desde un punto de vista técnico, el gran punto a favor lo encontramos en que no existe sobrecompra. En las ocasiones anteriores que la onza de oro ha testado los máximos históricos, el precio se encontraba alejado de las medias móviles y el oscilador MACD estaba muy por encima de niveles neutrales. Es decir, el precio no presenta excesos que alerten de que estamos en una fase avanzada de una tendencia alcista.

Onza de oro en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 29/11/2023



