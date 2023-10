Octubre: mes de colapsos y oportunidades en bolsa, ¿qué puede suceder en 2023?

El mes de octubre es el más volátil y comienza haciendo honor a su nombre. El EU Volatility Index OCT23 y Volatility Index OCT23 repuntan con fuerza y se aproximan a los máximos de agosto que se encuentran en torno a los 20 puntos que es el nivel que se utiliza en los modelos económicos para separar un entorno de baja volatilidad de un entorno de alta volatilidad.

EU Volatility Index OCT23 y Volatility Index OCT23 en gráfico diario extraído de la plataforma Next Generation a 04/10/2023

Octubre mes de colapsos y también de oportunidades

El mes de octubre es el más volátil para los mercados bursátiles. Entre otras razones porque en este mes se han concentrado varios crashs como el de 1929 que pudo activar la Gran Depresión, el lunes negro del 19 de octubre de 1987 con caídas del 22% en un solo día y el de octubre de 2008 cuando se extendió la caída que comenzó el 29 de septiembre y que dio paso a la crisis financiera.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el mes de octubre. En muchas ocasiones, en octubre se alcanza un máximo de volatilidad en bolsas seguido de posteriores caídas abultadas que han supuesto una buena oportunidad para comprar bolsa de cara al menos, a medio plazo, y así aprovechar el trio de meses seguidos estacionalmente más favorables que son noviembre, diciembre y enero. Algunos ejemplos de estos picos de volatilidad son los meses de octubre de 1990, 1997, 2001 y 2008 que señalamos en el gráfico inferior del índice de volatilidad VIX.

Índice de volatidad VIX del CBOE (1990 – OCT 2023)

Fuente: Chicago Board Options Exchange, CBOE Volatility Index: VIX, extraído de la FRED, Federal Rserve Bank of St. Louishttps://fred.stlouisfed.org/series/VIXCLS, October 3, 2023

¿Qué podría suceder en esta ocasión?

¿Tendremos un mes de octubre volátil que dará paso a una oportunidad para subirse a la fase estacionalmente favorable de la bolsas o será un mes de octubre que confirmará un posible techo en las bolsas?.

Parte de la respuesta a esta pregunta podría encontrarse en los mercados de bonos que están siendo el foco de incertidumbre. Las caídas de precios en US T-Note 10 YR y Euro Bund están siendo abultadas: las rentabilidades suben más de 50 puntos básicos desde la última reunión de la Fed y superan el 4,80% y el 3,00% respectivamente. Por cierto, la caída también está provocando que la volatilidad en los bonos, medida con el índice MOVE también se aproxime a máximos de agosto.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 04/10/2023

En este sentido, hay algunos puntos a favor que podrían hacer que los mercados de bonos suavizasen la caída o rebotasen pudiendo calmar a las bolsas. En primer lugar, los niveles de sobreventa medidos con el oscilador MACD son elevados. En segundo lugar, los índices de precios de las encuestas empresariales que estamos conociendo están retrocediendo en su conjunto y anticipan que la inflación continuará retrocediendo.

Claro está que a las bolsas, una estabilización de los tipos en niveles elevados, no puede ser suficiente. Lo ideal sería que los bonos rebotasen con contundencia y gran parte de esta posibilidad depende de que el precio de la energía baje con contundencia. En este punto señalar que, tanto el Brent como el West Texas se encuentran pagados a las directrices alcistas de medio plazo que parten de mínimos anuales.



