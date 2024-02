NVIDIA: expectativas altísimas y aparecen los nervios antes de los resultados, ¿volverá a sorprender?

En lo que llevamos de año, NVIDIA, ha subido cerca de 50 puntos porcentuales y con una capitalización próxima a los 1,7B de USD comienza a disputarle la tercera plaza en el ranking de megacorporaciones a Alphabet y Amazon. La revalorización de NVIDIA es espectacular y contribuye casi en un 25% a la subida que lleva el S&P 500 en lo que lleva de año.

Si hablamos de beneficios, el consenso de mercado espera un BPA de 4,63 USD, un 426% superior a los 0,88 USD obtenidos el año pasado. Si se cumplen con las estimaciones, NVIDIA sería responsable de casi la mitad del crecimiento de los beneficios del sector tecnología en EEUU. Las expectativas de crecimiento son abultadas también en términos de ingresos, el consenso de mercado espera que aumenten un 240% respecto al año anterior y queden en 20,62MM de USD.

Las cifras de crecimiento esperadas son espectaculares y esta noche a cierre de sesión se verá si son excesivas o se han quedado cortas. Si sirve de pista, señalar que en los últimos cuatro trimestres, la compañía siempre ha sorprendido positivamente al mercado con un BPA un 18% superior al estimado.

Ficha de Morningstar sobre NVIDIA extraída de Next Generation a 19/02/24

Los múltiplos de valoración también son extraordinarios. Las diferentes métricas que publica Morningstar en su ficha se encuentran en máximos (Precio / Valor Contable de 53,92x, Precio / Beneficios de 95,80x…). Eso sí, si la compañía consigue hacer crecer los beneficios al mismo ritmo que en los últimos 10 años (+44,5%, en tasa de crecimiento anual compuesta), el PER Forward o a 12 meses vista, estaría en 25,5x, ligeramente superior al PER Forward de 22x que se espera para el S&P 500.

¿Es posible que NVIDIA crezca a este ritmo? Esto podría depender de tres grandes factores, el crecimiento de la IA generativa, la competencia y la regulación. Respecto a la industria, Bloomberg Intelligence, espera que la IA generativa crezca en los próximos 10 años al 42% en tasa de crecimiento anual compuesta. Por otro lado, la competencia se está poniendo las pilas, AMD ha presentado su acelerador MI300, mientras que Intel sigue trabajando en el Gaudi3 que podrían competir con las GPU de NVIDIA.

Los nervios aumentan a corto plazo y el oscilador MACD se gira a la baja en zona de alta sobrecompra

Mientras esperamos a saber si la compañía cumple con las altas expectativas, la tensión aumenta en el mercado y la acción comienza a corregir a corto plazo. No es un movimiento extraordinario, pero es suficiente para que el oscilador MACD se gire a la baja en niveles de elevada sobrecompra. Si la corrección se intensifica, los primeros niveles de soporte estarían en 634,91 / 605,78 USD que equivaldrían a una corrección de Fibonacci de entre el 38,2% y del 50% de la subida que llevamos acumulada en lo que llevamos de año.

Por el contrario, si la compañía vuelve a sorprender al alza en sus previsiones y vuelve a quedar en subida libre, el mínimo que deje la acción esta semana será el soporte a vigilar a corto plazo.

NVIDIA en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 21/02/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.