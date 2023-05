Nvidia es clave en la IA y las expectativas se han disparado: sobrecompra y sobrevaloración elevada antes de publicar resultados

Nvidia ocupa un papel fundamental en la inteligencia artificial (IA) y su capitalización se ha disparado

Nvidia tienen un papel principal en la inteligencia artificial (IA). Una forma de verlo es el papel protagonista que ocupa en los ETFs relacionados con la inteligencia artificial. Dentro del iShares Robotics and Artificial Intelligence (IRBO), Nvidia es la tercera compañía que mayor peso tiene con un 1,48% del total. En el caso de Global X Robotics & Artificial Intelligenc ETF (BOTZ), Nvidia pondera en el ETF un 9,69% siendo la segunda compañía que más pesa después de Intuitive Surgical.

Las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia (GPU o Graphics Processing Units) son, debido a su alta velocidad para procesar datos, altamente demandadas dentro del mundo de los videojuegos, el deep learning y la inteligencia artificial. Su posición líder en la industria de los semiconductores hace que ocupe un papel esencial en el sector de la tecnología y ha impulsado su acción más de un 115% en lo que llevamos de año y la compañía capitaliza cerca de 773MM de USD estableciéndose en la posición 6 del ranking de megacorporaciones a nivel mundial (después de Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet y Amazon).

Las ratios de la compañía señalan sobrevaloración y publica resultados el 24 de mayo a cierre de mercado

La fuerte revalorización de las acciones han impulsado las valoraciones. Según la ficha de Morningstar a 22/05/23, las ratios de valoración se encuentran en máximos de la década: Precio / Beneficios en 179,68x, Precio / Valor contable en 34,98x y Precio / Cash Flow en 138,94x. Por otro lado, el Precio / Valor justo (Price / Fair Value) es de 1,15x, es decir, que cotiza con una sobrevaloración de un 15%.

La compañía publica resultados de su primer trimestre fiscal el 24 de mayo después del cierre de mercado en EEUU. Según el consenso recogido en Yahoo Finance, el mercado espera una caída en el beneficio por acción (BPA) de 0,92 USD (-32%) y unas ventas de 6,52MM de USD (-21,40%).

Ficha cuantitativa de Nvidia realizada por Morningstar y extraída de plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/05/23

El CFD sobre Nvidia tiene resistencia significativa en el máximo histórico, 346,10 USD, y la sobrecompra es elevada

El CFD sobre la acción de Nvidia ha desarrollado una vertical tendencia alcista en los últimos meses y superado máximos recientes de forma recurrente. Abrimos un gráfico semanal para identificar posibles resistencias y, la más significativa, se encuentra en el máximo histórico alcanzado en 2021 y situado en 346,10 USD. El oscilador MACD se encuentra notablemente alejado de su nivel neutral señalando que existe sobrecompra. Por la parte inferior, el primer nivel de soporte se encuentra situado en 281,52 USD que es aproximación de la directriz alcista que parte de mínimos de DIC22.

Gráfico semanal de CFD sobre Nvidia con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 23/05/23

CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.