Netflix es siempre la primera gran empresa tecnológica que presenta sus resultados, que se darán a conocer tras el cierre de los mercados estadounidenses el miércoles 19 de octubre. Hay un gran optimismo sobre los resultados de la empresa en el tercer trimestre, después de que superara las expectativas de suscriptores en el segundo trimestre, junto con su plan de una nueva franja con publicidad. Las acciones de la empresa se han recuperado en torno a un 35% desde el mínimo de julio, pero siguen registrando una pérdida del 62% en lo que va de año, y una caída del 67% desde el máximo histórico de noviembre de 2021. Si el streamer en vivo puede mantener su retroalimentación positiva de la batalla de suscriptores con sus rivales, y cuán grande es la perspectiva hacia su nuevo plan de televisión estará en el foco para la próxima publicación de resultados.

Una ralentización del crecimiento de los beneficios con todas las miradas puestas en la perspectiva de la nueva franja con publicidad

Aparte de la pérdida de suscriptores inducida por la guerra de Ucrania, el streamer en vivo se enfrenta a la feroz competencia de Disney Plus, Amazon Prime y Apple TV, Netflix perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre y otros 970.000 en el segundo, aunque superó la expectativa de una pérdida de 2 millones la última vez.

Conozca nuestras cestas de acciones en streaming (Netflix Inc, Alphabet inc, Apple TV, Amazon prime, Roku y más) todas las empresas del sector de streaming en una sola operación.

Según Zacks Consensus, el BPA (Beneficio por acción) de Netflix se situará en 2,12 dólares, es decir, un 33% menos que hace un año, también un fuerte descenso desde los 3,20 dólares del segundo trimestre. La previsión de ingresos es de 7.850 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 5% con respecto a hace un año, una desaceleración con respecto al 9% del trimestre anterior, también inferior a los 7.970 millones de dólares del segundo trimestre. La compañía espera un crecimiento de nuevos suscriptores de 1 millón en el tercer trimestre, una desaceleración desde los 4,4 millones del mismo período de 2021, pero un salto en el crecimiento en comparación con los dos trimestres anteriores. La cuarta temporada de Stranger Things puede haber ayudado al crecimiento del espectador, así como las fuertes tracciones de Dahmer.

En medio de una importante desaceleración en el crecimiento de sus suscriptores, Netflix anunció a principios de este año un plan más barato, pero con publicidad. El nuevo nivel se lanzará oficialmente el 3 de noviembre por 6,99 dólares al mes, con la expectativa de aumentar los espectadores en 40 millones en todo el mundo para el tercer trimestre de 2023. La empresa también cobrará a las personas que compartan la misma contraseña que un abonado existente. Por lo tanto, las perspectivas de su futuro crecimiento en abonados e ingresos por ventas son positivas si así lo confirma la empresa en su informe de perspectivas.

Bajando la valoración

Netflix es una de las acciones tecnológicas estadounidenses de mayor crecimiento, con una relación precio/beneficio (P/E) actual que se sitúa en torno a 20, mucho más baja que los 65 de principios de este año. Es posible que la caída del 60% ya haya puesto un precio razonable a su desaceleración del crecimiento. La mayoría de los analistas dan una calificación de "mantener" o "neutral" a las acciones de la empresa, ya que el nuevo modelo de cuenta con publicidad y el crecimiento de los ingresos pueden compensar la debilidad de sus beneficios del tercer trimestre.

Análisis técnico

Haga clic para ampliar el gráfico

Las acciones de Netflix han estado en un movimiento de rango entre 208 y 250 desde el 13 de julio después de que el streamer en vivo reportó ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado. El precio de la acción ha terminado su tendencia a la baja de un año con el potencial de continuar su intento de rebote. Los próximos resultados pueden desencadenar una ruptura del canal, y una ruptura al alza de 208 puede llevar al precio de la acción a llenar el hueco de precios en abril y probar la resistencia clave alrededor de 335.

Por otro lado, una ruptura por debajo del soporte clave de 208 podría presionar a las acciones hacia su nivel mínimo del año en torno a 161.

¿Quiere probar su idea de trading inmediatamente en un gráfico en tiempo real?

Región Comisión Garantía* Corto?** Horario de negociación España 0,06% (mínimo 5 EUR) 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30 USA 2 centavos por acción (mínimo USD 10 5:1 ✓ Todos los días de 15:30 a 22:00 Inglaterra 0,10% (mínimo 9 GBP) 5:1 ✓ TTodos los días de 09:00 a 17:30 Alemania EUR 5 5:1 ✓ Todos los días de 09:00 a 17:30

* La garantía o el apalancamiento amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



