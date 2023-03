Nasdaq sin excesos y rebota desde la media de 200. Dax en máximos anuales y con sobrecompra: ¿hacia dónde convergerán?

La divergencia de comportamiento entre los índices de EEUU y Europa es clara

Los índices de EEUU corrigen excesos y se estabilizan en la media móvil de 200 sesiones

Los principales índices de EEUU, Nasdaq 100 y S&P 500, rebotado después de encontrar apoyo a la altura de la media móvil simple de 200 sesiones. Nivel que es aproximación con una corrección del 50% del impulso alcista desarrollado entre el mínimo y el máximo anual. La sobrecompra desaparece y los osciladores de precios como el MACD se encuentran en niveles neutrales.

Los índices en Europa vuelven a máximos anuales sin purgar la sobrecompra

El Dax 40 alemán y el Ibex 35 recuperan posiciones y vuelven a enfrentarse a zona de máximos anuales y resistencia. De esta manera, sin corregir excesos, continúan escalando posiciones y acumulando sobrecompra. A modo de referencia, una corrección del 50% del impulso alcista entre el mínimo y el máximo anual, como la que han realizado los índices de EEUU, dejaría al Dax 40 cerca de los 14.677 puntos y al Ibex 35 en torno a los 8.750 puntos.

En algún momento, habrá una convergencia entre los índices de Europa y de EEUU. En este sentido, la semana que viene trae catalizadores económicos que pueden provocarla.

Jerome Powell comparece en el Senado (martes) y el Congreso (miércoles), y el dato de empleo de EEUU (viernes)

El martes 7 de marzo a las 16:00h, el Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell presentará el Informe semestral de Política Monetaria en el Senado (ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos) y, el miércoles 8 de marzo a la misma hora, en el Congreso (ante la Comisión de Servicios Financieros). En el informe explicará la política monetaria de la Reserva Federal y contestará a las preguntas de los congresistas y senadores.

El viernes 10 de marzo a las 14:30h se publica el informe laboral de febrero. Los datos en los que más se fija el mercado son la creación de puestos de trabajo no agrícolas (NFP, por sus siglas en ingles) para los que se espera 200.000, la tasa de desempleo que se espera un +3,5% y los ingresos laborales por hora, para los que se espera un +0,3% mensual (m) y +4,4% interanual.

En Europa, poco que destacar a nivel macroeconómico, ventas al por menor de la Zona Euro (lunes) y de Alemania (miércoles) de enero para las que se espera un +0,3% m y un +2,4% m respectivamente.

Fuera de estas grandes citas cabe destacar las decisiones de política monetaria de los siguientes bancos centrales: Australia (el martes, se espera que el RBA suba +0,25% hasta el +3,60%), Canadá (el miércoles, se espera que mantenga tipos en el +4,50%) y Japón (el jueves, el BoJ, Bank of Japan, mantendría el tipo de intervención en el -0,10%).

Los niveles en los CFD sobre índices

El CFD Alemania 40 establece un mínimo en 15.146 que es aproximación de la directriz alcista que une los mínimos de 2022 y 2023; nivel que pasa a convertirse en soporte. Con posterioridad recupera posiciones y se establece a un paso del máximo anual y resistencia situado en 15.656. Más arriba, el siguiente nivel de referencia está en 15.731 que es máximo de FEB22.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/03/23

El CFD España 35 continúa inmerso en un vertical canal alcista y comienza a superar el anterior máximo anual situado en 9.454 puntos. El siguiente nivel de resistencia se encuentra en 9.723 que es banda inferior del hueco a la baja dejado por el índice el 24 de febrero de 2020. Por la parte inferior, zona de soporte entre 9.067 y 8.992 puntos es aproximación de la directriz alcista que es base del citado canal.

Gráfico diario de CFD España 35 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/03/23

El CFD US NDAQ 100 frena la corrección que parte del máximo anual, 12.895, en 11.795 puntos que es aproximación de la media móvil simple de 200 sesiones. Con posterioridad el índice rebota y consolida por encima de la primera resistencia establecida en 12.212 puntos. El oscilador MACD comienza a repuntar desde niveles neutrales.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con volumen y oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/03/23

