Nasdaq 100, Dax e Ibex pausan ante proximidad de citas clave: el Russell 2000 rebota

De conformidad con fuentes oficiales, se aproximan eventos económicos clave (inflación en EEUU, Fed y BCE) y las bolsas han experimentado una pausa y un leve proceso de rotación. La prudencia podría deberse al hecho de que los bancos centrales de Canadá y Australia subieran tipos la semana pasada (25 puntos básicos en ambos casos hasta el +4,75% y 4,10% respectivamente) que ha provocado un nuevo repunte generalizado en los tipos de interés (hasta el +3,75% para las Notas de EEUU a 10 años y hasta el +2,40% para el Bund alemán).

La pausa se ha traducido en moderadas caídas en los índices y sectores que más alzas habían acumulado y un rebote en los índices que peor comportamiento habían experimentado. A modo de ejemplo: hemos asistido a un retroceso en el Nasdaq 100 y a una recuperación del Russell 2000 que es un índice de pequeñas compañías que había experimentado un peor comportamiento relativo en lo que llevamos de año.

Gráfico diario del CFD sobre ETF iShares Russell 2000 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/06/23

Inflación en EEUU, Fed y BCE son referencias económicas de alto impacto

Esta semana tenemos varios eventos que suelen estar subrayados en rojo en las agendas económicas de los inversores desde hace tiempo: la decisión de tipos de interés de la Fed (miércoles a las 20:00h) y del BCE (jueves a las 14:15h). Ambos bancos centrales publicarán también sus proyecciones económicas que podrán servir para adquirir algo de visibilidad a medio y largo plazo.

Antes de los bancos centrales, el martes, se publicará la inflación de EEUU MAY23 (14:30h) para la que el Consenso de Thomson Reuters espera un +5,4% interanual (ia) para la subyacente y un +4,7% ia para la tasa general. También el martes, y en un segundo nivel de importancia, habría que destacar que se publica el índice de sentimiento ZEW JUN23 de Alemania (11:00h).

El jueves, antes de la apertura de la sesión en Europa, habría que destacar la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), y las ventas al por menor de China MAY23. A las 14:30h se publicarán las ventas al por menor de EEUU MAY23.

El viernes hay datos de menor importancia: inflación Europa MAY23 que es dato final y se publicará a las 11:00h, y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan a las 16:00h.

Niveles técnicos en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 perfila un canal alcista en los últimos mes. El máximo anual situado en 14.664 sería la primera resistencia y, más arriba, la segunda resistencia se encuentra en 15.266 que es máximo de MAR22. Por la parte inferior, el mínimo mensual situado en 14.209 puntos podría utilizarse como primer nivel de soporte.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/06/23

El CFD Alemania 40 permanece estancado en la mitad del rango comprendido entre el máximo anual situado en 16.332 puntos y el mínimo de MAY23 sito en 15.626 puntos y que es aproximación de la directriz alcista de medio plazo trazada en el gráfico inferior.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/06/23

El CFD España 35 se estabiliza alejado de las referencias técnicas de medio plazo. Por la parte superior la resistencia se encuentra en la zona de máximos anuales comprendida entre 9.526 y 9.538. Por la parte inferior, la zona de mínimos de MAY23 y JUN23, comprendida entre 9.035 y 8.966, podría utilizarse como soporte.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 12/06/23

