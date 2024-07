Microsoft y AMD en soportes antes de resultados: la tendencia alcista de fondo a prueba

Los focos se han centrado en el sector de la tecnología después de que los resultados de la semana pasada de Tesla y Google no convencieran y lastrarán al sector con los “7 magníficos” y el Nasdaq 100 siendo los índices más castigados.

En esta sesión, a cierre de mercado de EEUU, se publican los resultados de Microsoft, la segunda megacorporación del mundo detrás de Apple y con capitalización superior a los 3B de USD, y de AMD que es la quinta mayor empresa de fabricante de semiconductores.

Microsoft: expectativas y ratios exigentes con la acción cerca de directriz alcista de largo plazo

Las caídas de mercado han provocado que las acciones de Microsoft se aproximen a referencias técnicas de largo plazo importantes: la directriz alcista que parte de mínimos de 2023 y la media móvil simple de 200 sesiones. El fondo de mercado continúa siendo alcista y el volumen creciente incorpora fiabilidad a la subida. Los resultados empresariales de Microsoft serán decisivos para ver si la acción consigue recuperar momento positivo a favor de la tendencia alcista de fondo.

El consenso de mercado espera un BPA de 2,94 USD (+9,29% vs 2T23) y unos ingresos de 64,38MM de USD (+14,55% vs 2T23). Los múltiplos de valoración son exigentes: el PER es de 36,87x y el Precio / Ventas de 13,43x, ratios que están en la parte alta del rango de los últimos 10 años según la ficha de MorningStar.

Microsoft en gráfico diario con volumen, gráfico extraído de Next Generation a 30/07/24

AMD: desplome hasta mínimos de abril y el interés por la acción no aumenta

El aspecto técnico en el caso de AMD es un poco más delicado. El desplome desde los máximos de julio supera los 25 puntos porcentuales y deja al precio intentando agarrarse al mínimo de abril situado en 141,17 USD. El precio está consolidando por debajo de la media de 200 sesiones y, pese a la fuerte caída de las últimas semanas, el volumen o el interés por la acción no ha repuntado con intensidad.

Respecto a los resultados, el consenso espera un 0,678 USD (+16,8% vs 2T23) y unas ventas de 5,72MM de USD (+5,59% vs 2T23). Los múltiplos de valoración actuales según la ficha de MorningStar son: PER de 202,88x y Precio / Ventas de 10,02x. Unos ritmos de crecimiento algo inferiores a los de la industria de semiconductores pero con unos múltiplos de valoración más elevados.

AMD a cierre de sesión con ROC (14), extraído de Next Generation a 30/07/24



