Microsoft, Apple y Amazon deciden el futuro del Nasdaq mientras que las pequeñas compañías disfrutan de su momento

A estas alturas de la temporada de resultados empresariales del 2T24 en EEUU, según Refinitiv I/B/E/S, han publicado de 206 compañías del S&P 500 y han sorprendido positivamente el 78,6% en beneficios y el 58,3% en ventas. El consenso espera que el BPA del S&P 500 podría crecer al 12,1% en el 2T24 y los ingresos al 4,8%.

El momento es positivo en términos de resultados, sin embargo, los precios no están reaccionando positivamente. El US SPX 500 ha desarrollado un impulso bajista que parte desde los 5.670 puntos, nuevo máximo histórico, y ha encontrado soporte en los 5.391 puntos que es aproximación en la directriz alcista que une el mínimo de OCT23 con el mínimo de ABR24.

US SPX 500 en gráfico diario con ATR (14) extraído de Next Generation a 29/07/24

La razón de esta reacción podría encontrarse en las dudas que presentan las altas valoraciones de los “7 magníficos” tras la decepción de Tesla y el estancamiento del crecimiento de YouTube para Alphabet (Google). Esta semana, los resultados de Microsoft (martes a cierre de sesión), Meta Platforms (miércoles a cierre de sesión) y, Apple y Amazon (jueves a cierre de sesión) serán determinantes para el US NDAQ 100.

No estamos, por el momento, en un momento de pánico pues las caídas se están concentrando en el sector tecnología, los alcistas siguen dominando en las encuestas de sentimiento y los niveles de coberturas son bajos (el ratio put/call, aunque repunta, se mantiene cerca de mínimos anuales).

US NDAQ 100 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 29/07/24

De hecho, si nos fijamos en los índices de pequeñas compañías, la reacción está siendo positiva desde que comenzaron a publicarse los resultados empresariales y la amplitud de mercado ha mejorado. El movimiento podría esconder un poco de todo, rotación o traspase de flujos desde grandes a pequeñas compañías, cierre de cortos y nuevas posiciones largas abiertas.

El Russell 2000, según Refinitiv I/B/E/S, podría presentar un crecimiento del BPA del 16,4% interanual después de cinco trimestres en negativo. Una vuelta al momento positivo en BPA podría extenderse a los próximos trimestres. Según las estimaciones de Refinitiv I/B/E/S para el Russell 2000 se espera que el BPA crezca un 60% en el 3T24 y un 88,8% en el 4T24.

US Small Cap en gráfico diario con MACD, gráfico extraído de Next Generation a 29/07/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.