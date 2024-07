¿Cumplirán los “7 magníficos”?, esta noche primera entrega con Google y Tesla

Los “7 magníficos” son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms y Tesla. Con la publicación de resultados de estas grandes compañías suelen llegar los grandes movimientos de mercado. Esta sesión, a cierre de mercado, publicarán Alphabet (Google) y Tesla.

El punto de partida son los altos múltiplos de valoración. La ratio Precio / Beneficios de todas las compañías es muy superior a la del conjunto del mercado y cotizan muy cerca de su Precio / Valor Justo. En este contexto, de sobrevaloración, que las compañías cumplan con las estimaciones de mercado y mantengan los ritmos de crecimiento se convierte en un requisito mínimo para sostener el fondo alcista.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para los “7 magníficos” construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 23/07/24

En esta ocasión, las acciones llegan a la publicación de la temporada de resultados con unos niveles de sobrecompra alejados. Por regla general, los precios están alejados de las medias de 200 sesiones y los osciladores con datos diarios están distanciados de sus niveles neutrales. Se podría decir que el precio y las expectativas de crecimiento son exigentes.

Google

En el caso de Alphabet (Google), el consenso recopilado por Investing espera un BPA de 1,83 (+27% vs 2T23) y unos ingresos de 84,15MM de USD (+12,8% vs 2T23).

Desde un punto de vista técnico, la acción mantiene un fondo alcista, aunque en los últimos meses ha bajado el volumen de contratación señalando que los niveles alcanzados desincentivan la actividad. A muy corto plazo, la acción corrige después de establecer un nuevo histórico en 193,31 USD. La corrección se ha frenado en 178,23 USD que pasa a convertirse en soporte y en la referencia a vigilar por la parte inferior.

Alphabet C en gráfico diario con volumen, extraído de Next Generation a 23/07/24

Tesla

Para Tesla, el consenso recopilado por Investing espera un BPA de 0,612 USD (-32% vs 2T23) y unos ingresos de 24,33MM de USD (-2,4% vs 2T23).

Tesla es la excepción en cuanto a momento positivo en resultados y también es la excepción en términos de actividad. De hecho, la vertical recuperación del precio de los últimos meses ha venido acompañada por un incremento superior al 40% en el volumen de contratación. A corto plazo, el precio nos ha dejado dos niveles claros a vigilar: por la parte superior el máximo anual sito en 270,83 USD y, por la parte inferior el soporte situado en 233,12 USD.

Tesla en gráfico diario con MACD, extraído de Next Generation a 23/07/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.