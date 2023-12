MERLIN Properties: acción 5 estrellas y momento positivo

MERLIN Properties recibe buenas calificaciones y desarrolla un negocio sólido con activos de calidad. La acción ha rebotado con intensidad en las últimas semanas y se aproxima a resistencias clave. Una corrección de excesos hasta soportes de corto plazo no restaría demasiado momento positivo.

MERLIN Properties tiene la más alta calificación según el rating de Morningstar

MERLIN Properties tiene una calificación cuantitativa de 5 estrellas, sobre un máximo de 5, según el rating de Morningstar, siendo una de las pocas acciones del mercado español que tienen esta calificación (junto con Cellnex, Almirall, Telefónica e Iberdrola).

Según la ficha cuantitativa de Morningstar, MERLIN Properties cotiza con un descuento del 23% sobre precio justo o fair value que es el mayor descuento de los últimos años. A la vez, presenta una ratio Precio / Valor contable de 0,68x que se encuentra en la parte inferior del rango establecido desde que comenzó a cotizar. La rentabilidad por dividendo alcanza el 4,4% en la actualidad si tenemos en cuenta el dividendo de 0,44 céntimos repartido en 2022 que se encuentra en la media de los últimos años (sin incluir dividendos extraordinarios).

Las recomendaciones de analistas que publica la compañía en su página web son las siguientes: 19 (comprar), 6 (neutral) y 1 (vender). El precio objetivo medio para la acción se sitúa en 9,99 EUR que se encuentra próximo al que cotiza la compañía en la actualidad.

Salud financiera moderada y bajos niveles de endeudamiento

La salud financiera de la compañía es moderada según Morningstar. Las agencias de calificación crediticia han confirmado recientemente el rating de la deuda (Baa2 para Moody’s y BBB para S&P) con perspectiva positiva.

En los resultados del 3T23 la empresa presentó una ratio Loan to Value (LTV) del 34,0% con una deuda que asciende a 3.698M de EUR financiada el 94% a tipo fijo, una duración media de 5,1 años y un tipo medio del 2,37%.

Activos de calidad y alta ocupación

La compañía tiene inmuebles del sector terciario: oficinas (56% del patrimonio) en Madrid, Barcelona y Lisboa; centros comerciales (18,5%) en zonas con mayor renta per cápita; logística (16,8%) en toda la península, y 4 centros de datos que es la línea de negocio con mayor crecimiento.

La ocupación media de los inmuebles es del 96,0% con un periodo medio de 3,2 años de arrendamiento. Las rentas brutas ascendieron a 356,6M de EUR en los nueve primeros meses del año (+6,5% vs mismo periodo de 2022) y el consenso espera que alcancen los 478M de EUR a cierre de año (+5,5% vs 2022).

La acción: alto momento positivo pero alta sobrecompra y proximidad de resistencias

La acció n, con una alta sensibilidad a la evolución de los tipos de interés, ha experimentado un mejor comportamiento relativo que el conjunto del mercado en las últimas semanas recogiendo la posibilidad de que lleguen las bajadas de tipos en el 2024.

La verticalidad de la recuperación, cerca de 40 puntos porcentuales desde los mínimos de noviembre, han incorporado un alto momento positivo al precio a corto plazo pero han dejado al precio cerca de resistencias importantes, 10,50 y 11,11, y con los osciladores presentando unos altos niveles de sobrecompra. Una corrección de los excesos actuales a corto plazo tiene un primer nivel de soporte en 9,39 euros y no restaría demasiado momento positivo a la cotización.

MERLIN Properties en gráfico semanal con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 20/12/23



