Macro de alto impacto: ¿sorprenderá el empleo (NFP) en EEUU?

Informe laboral de EEUU es macro de alto impacto y marca cierre semanal

El informe laboral de EEUU (viernes a las 14:30h) de JUN23 es considerado macro de alto impacto en las agendas económicas. Según el consenso que recopila Thomson Reuters, se espera que la economía de EEUU cree 225.000 puestos de trabajo (NFP), que la tasa de desempleo baje una décima hasta el +3,6% y que los ingresos medios por hora avancen un +0,3% mensual y +4,2% interanual (ia).

La fortaleza del mercado laboral hace temer espiral inflacionista y los ingresos medios por hora es, en este sentido, la variable a vigilar. Aunque los ingresos medios por hora crecen a un ritmo elevado, +4,2% ia, el ritmo está desacelerando y sería el crecimiento más bajo desde JUN21. La subida de tipos acumulada por la Fed está funcionando y la inflación está retrocediendo: la próxima semana se publica el IPC que se espera que baje hasta el +5,0% ia en tasa subyacente y hasta el +3,6% en tasa general (según Trading Economics).

Tipo de interés efectivo de la Fed (línea roja) e Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul)

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) de EEUU

Existen discrepancias entre otros indicadores de empleo y los NFP que publica la BLS

En el lado de la creación de empleo, cabe señalar que existe cierta discrepancia entre los indicadores adelantados. En este sentido, las media de 4 semanas de peticiones semanales por desempleo se consolida por encima de las 250.000, que son los niveles más altos desde NOV21. Por otro lado, el último dato de componente de empleo del ISM de manufacturas de JUN23 bajó hasta los 48,1 puntos (en zona de contracción) y para el del ISM de servicios que se publica hoy a las 16:00h se espera 49,9 puntos (según Trading Economics) que sería la segundo mes consecutivo en zona de contracción.

Media de 4 semanas de peticiones semanales (línea azul esc. izqda..) e Ingresos medios por hora en variación interanual (línea roja esc. dcha.)

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Employment and Training Administration de EEUU

Posible impacto en el mercado

Un dato inferior al esperado (NFP < 225.000 e ingresos por hora < 0,3%m) señalaría que la subida de tipos ralentiza la economía y ayuda a controlar las presiones inflacionistas. La probabilidad de subida de tipos en próximo FOMC de 23 de JUL23 podría bajar permitiendo rebote de precios en bonos y caída de USD por estrechamiento en diferencial de tipos.

Un dato superior al estimado por consenso (NFP > 225.000 e ingresos por hora > 0,3%m) señalaría que la economía se mantiene fuerte y que las subidas de tipos podrían no ser suficientes para controlar la inflación. Los bonos podrían bajar en precio y el USD apreciarse por un mayor diferencial de tipos de interés.

El impacto en las bolsas es más difícil de estimar y, en cierta medida, dependerá de la evolución de los mercados de bonos. Si asistimos a una caída fuerte de los bonos en precio, podría terminar por arrastrar a las bolsas pese a que la lectura del dato fuese positiva.

Niveles técnicos en principales CFDs

El CFD sobre Notas a 2 años de EEUU, US T-Note 2 YR, se encuentra próximo al mínimo anual y soporte clave de mercado situado en 101,061. El oscilador MACD muestra ciertos niveles de sobreventa y divergencias alcistas. La primera resistencia se encuentra en 101,611 que podría utilizarse como aproximación de la directriz bajista secundaria trazada en el gráfico.

Gráfico diario de CFD sobre Notas a 2 años con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/07/23

El CFD sobre el índice USD de CMC Markets se encuentra pegado a confluencia de referencias técnicas: la media móvil simple de 200 sesiones y la zona de máximos anuales comprendida entre 1.067 / 1.069 USD. La zona de apoyo se encuentra comprendida entre el mínimo de JUN23, 1.046, y la directriz alcista de medio plazo que parte de mínimos anuales. Si quiere consultar niveles en EUR/USD puede hacerlo en el reciente informe sobre el cruce.

Gráfico diario de CFD sobre Índice USD de CMC Markets con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/07/23

El CFD sobre el Nasdaq 100, US NDAQ 100, se encuentra a un paso del máximo anual y resistencia establecido en 15.281 puntos. El oscilador MACD presenta una alta sobrecompra y el precio se encuentra alejado de la media de 200 sesiones. Sin embargo, mientras el precio se mantenga por encima del mínimo de corto plazo situado en 14.668 puntos, la dinámica alcista parece poco cuestionable.

Gráfico diario de CFD sobre Nasdaq 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 06/07/23

