EUR gira a la baja a corto plazo: el mal momento macro aumenta el sentimiento negativo en Europa

El momento macro es mucho más favorable a EEUU que Europa

El PMI de manufacturas de Europa de JUN23 sorprendió negativamente: bajó hasta los 43,4 puntos y encadena 11 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos o en zona de contracción. Estamos ante una sorpresa negativa más dentro de los indicadores macro europeos y que queda reflejado en el índice de sorpresas económicas de Citigroup que, desde los máximos de FEB23, ha perdido 250 puntos y se establece en -140 puntos; niveles no vistos desde MAY20.

El momento macro negativo en Europa contrasta con las sorpresas económicas favorables que se están acumulando en EEUU. El índice de sorpresas de Citigroup vuelve a recuperar la cota positiva en los últimos meses y se aproxima a los +50 puntos que son máximos anuales. El CFD sobre el Índice USD CMC Markets ha reaccionado positivamente a las noticias y se aprecia más de un punto porcentual desde el mínimo de JUN23 situado en 1.046 USD.

Gráfico diario del Índice USD CMC Markets con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/07/23

El sentimiento sobre Europa se deteriora

En cuanto a los indicadores de sentimiento, el Economic Sentimient Indicador (ESI) de la eurozona también no ha parado de gotear a la baja en lo que llevamos de año y se establece a un paso del mínimo del año pasado. También han retrocedido en las últimos meses otros indicadores de sentimiento como el ZEW y el Sentix. Una pérdida de confianza en la economía que se traduce en el posicionamiento de los clientes de CMC Markets, en el caso del CFD EUR/USD la exposición en venta de los clientes es del 66%.

Posicionamiento de clientes CMC Markets en CFD EUR/USD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 03/07/23

El diferencial de tipos se ha vuelto a ampliar a favor de EEUU

La resiliencia del mercado laboral en EEUU y las sorpresas económicas positivas han respaldado el discurso favorable a mayores subidas de tipos de interés. De hecho, en los mercados de futuros sobre Fed Funds, descuentan con una probabilidad un 87,4% que habrá una subida de 25 puntos básicos hasta el 5,50% en el FOMC del 26 de JUL23. Una posible subida de tipos que se ha trasladado a toda la curva de tipos en EEUU: las notas a 2 años han repuntando hasta aproximarse al 5,00%. De hecho, el diferencial de las notas a 10 años (rentabilidad del 3,85%) superan en un 1,45% a su comparable alemán, el bund (rentabilidad en el 2,40%) lo que provoca que el diferencial se amplíe hasta niveles máximos de año.

El cruce EUR/USD ha encontrado resistencia en la zona de máximos anuales comprendida entre 1,1033 y 1,1095. Con posterioridad ha marcado una zona de mínimos de corto plazo comprendida entre 1,0844 y 1,0835.

Gráfico diario del CFD sobre EUR/USD con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 08/06/23

En este contexto, si las dinámicas actuales se extienden, es decir, momento macro y diferencial de tipos de interés a favor de EEUU vs Europa, el cruce EUR/USD podría continuar girándose a la baja a corto plazo. En la agenda económica de esta semana habrá que prestar atención a las encuestas PMIs en Europa, a las ISM en EEUU y, sobre todo, al informe laboral de EEUU (viernes).

Par de divisas Horquilla Garantía* Corto?** Horario de negociación EUR/USD 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/JPY 1,5 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 GBP/USD 0,9 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 USD/JPY 0,7 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00 EUR/GBP 1,1 30:1 ✓ Dom 22:00 - Vie 22:00

* La garantía o el apalancamiento que es lo mismo amplifica las ganancias y las pérdidas por igual.

**Tenga en cuenta que podemos limitar su capacidad de ir al alza o la baja a nuestra discreción.



