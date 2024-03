Macro de alto impacto: empleo de EEUU (14:30h) marca cierre semanal

Primer viernes de mes y a las 14:30h se publica el informe laboral de EEUU. El empleo influye en las políticas económicas y es calificado de alto impacto en todas las agendas económicas. El dato, si se desvía respecto a lo esperado por el consenso, tiene capacidad para (1) provocar giros a corto plazo o (2) acelerar tendencias en las principales divisas, bonos y bolsas.

El consenso espera un informe laboral fuerte

El consenso de mercado suministrado por Thomson Reuters espera que la economía de EEUU cree en febrero 200.000 puestos de trabajo (NFP) que la tasa de desempleo permanezca estable en el 3,7% y que los ingresos laborales crezcan al 4,4% interanual.

Unas cifras que podrían decepcionar si atendemos a las recientes lecturas de los componentes de empleo del ISM de manufacturas y de servicios que han retrocedido de forma simultánea y se encuentran en zona de contracción.

Ingresos medios por hora en variación interanual (línea azul) e IPC subyacente (línea roja) de EEUU

Fuente: gráfico de la FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, construido con datos de la Bureau of Labor Statistics (BLS) y la Buerau Economic Analysis (BEA) de EEUU

Si se cumplen las estimaciones de consenso, estaríamos ante un nuevo dato fuerte tanto en términos de creación de puestos de trabajo en una economía que disfruta del pleno empleo como en términos de remuneración. De hecho, la remuneración a los asalariados sigue estando entre las principales preocupaciones para la Fed pues dificulta que la inflación retroceda hacia objetivo.

Posible reacción del mercado

Un dato de empleo más débil de lo esperado (NFP < 200.000 y/o ingresos laborales < 4,4%) ayudaría a que la Fed adelantase la bajada de tipos, impulsando los bonos al alza (en precio) y favoreciendo una caída del USD. Paradójicamente, la bolsa podría verse beneficiada si los bonos se relajan con intensidad.

Un dato más fuerte de lo esperado (NFP > 200.000 y/o ingresos laborales > 4,4%m) volvería a retrasar en el tiempo la posibilidad de bajadas de tipos de interés. Los bonos (en precio) subirían y se apreciaría el USD se apreciaría por diferencial de tipos de interés. En este contexto, la bolsa, y también de forma paradójica, podría retroceder si los tipos de interés repuntan con intensidad.

Niveles de precios a vigilar en principales referencias

US SPX 500 se estanca dentro del rango comprendido entre 5.124 y 5.052. La superación de 5.124 dejaría al precio en subida libre y devolvería momento positivo al precio. Por el contrario, la pérdida del mínimo de la semana pasada sito en 5.052 confirmaría ruptura de directriz alcista secundaria y abriría la posibilidad a una corrección a corto plazo.

US SPX 500 en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/03/24

Índice USD está probando el soporte de corto plazo situado en 1.062, por debajo, adquiriría mayor momento negativo y confirmaría ruptura de MMS (200) teniendo el siguiente nivel de soporte en 1.056. Si el precio se gira al alza en los niveles actuales, el rango lateral reciente podría extenderse con resistencia en 1.074.

Índice USD de CMC Markets en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/03/24

US T-Note 10 YR continúa con el rebote que comenzó en 109,15 y se afianza por encima de la zona 110,32 / 110,05 que pasa a convertirse en soporte. Si el precio consolida por encima de estos niveles el oscilador MACD probablemente recupere su banda neutral y se afiance el reciente giro al alza. Más arriba, zona de resistencia en 112,72 / 112,98.

US T-Note 10 YR en gráfico diario con MACD extraído de Next Generation a 07/03/24



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.