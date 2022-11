Los sectores más sensibles al resultado de las elecciones en EEUU: renovables, petroleras, defensa e infraestructuras

Las elecciones de medio mandato en EEUU han perdido protagonismo, pero continúan siendo catalizador de mercado

Es cierto que, con la cantidad de información que se está volcando al mercado y con otros grandes focos abiertos (bancos centrales, inflación, subida de materias primas…) las elecciones están perdiendo protagonismo. Una forma de ver esta pérdida de interés la podemos apreciar en el análisis de textos o “text mining” que ha realizado FactSet en uno de sus recientes earnings insight. La casa de análisis ha buscado el término elecciones entre las presentaciones de resultados de las compañías del S&P 500 del 3T22 y, solo 18 empresas, lo han mencionado. Una cifra inferior a las anteriores elecciones de medio mandato que acontecieron en 2018 y muy por debajo de las elecciones a la presidencia de 2020.

Las últimas encuestas reflejan un poder muy repartido y dificultad para la gobernanza que podría sentar bien al mercado

Las encuestas recopiladas por The Economist y actualizadas al 7 de noviembre, señalan que los republicanos podrían ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, pero la situación está muy disputada en el Senado. Un Congreso republicano y un Senado demócrata dificultaría la gobernanza; aunque podría no ser interpretada negativamente por el mercado. La dificultad para gobernar, en momentos como los actuales, evitaría la aparición de grandes anuncios unilaterales o, lo que es lo mismo, descartaría grandes sorpresas para los mercados que pudiesen generar inestabilidad.

La victoria del Partido Republicano en ambas cámaras está ganando fuerza y los sectores de energía (petróleo) y defensa se encuentran en resistencias clave

Si los republicanos ganan en ambas cámaras, el gasto en defensa podría aumentar aún más, un movimiento que los demócratas podrían apoyar con la vista puesta en la guerra de Ucrania. El apoyo en el sector de la energía podría concentrarse en la industria del petróleo y del gas natural.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC a 08/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

Un buen representante del sector del petróleo es el Energy Select Sector SPDR Fund y para el sector de la defensa tenemos el iShares US Aerospace & Defence ETF. En ambos casos nos encontramos a ambos índices fondos en resistencias clave: 93,305 USD y 109,085 USD respectivamente.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC a 08/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

La victoria de los demócratas en ambas cámaras es la opción menos probable y que peor podría sentar al conjunto del mercado

En este caso, la agenda Biden podría continuar avanzando y las empresas más vinculadas a energías renovables e infraestructuras podrían recuperar tracción. Algunos de los productos que podrían mostrar una alta sensibilidad serían: iShares Global Clean ETF y SPDR S&P Kensho Clean Power ETF compuestos por empresas vinculadas a la energía renovable, y el iShares US Infrastructure ETF que lo componen compañías de infraestructuras.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC a 08/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

En su conjunto, el mercado de acciones y de bonos podría volver a sufrir presión bajista debido a que la financiación necesaria para sacar adelante el proyecto Biden se produce en un contexto de tipos de interés al alza y requiere de un mayor gasto y presión fiscal que puede dañar cuentas públicas y aumentar impuestos.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.