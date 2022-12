Los mercados de EEUU se enfrentan a un gran número de retos

Con el enfriamiento de la inflación estadounidense por segundo mes consecutivo, los alcistas del mercado parecen enfrentarse a otro rebrote con vistas a una ralentización económica provocada por la última intervención de la Reserva Federal. Aunque puede que aún asistamos a la típica recuperación navideña, de cara al nuevo año, existen riesgos tanto económicos como políticos.

Sin un cambio en la política monetaria de la Fed, el Nasdaq podría seguir cayendo

Aunque la Reserva Federal está moderando el ritmo de subidas de tipos, el ciclo de subidas no terminará hasta que la inflación vuelva a su nivel objetivo del 2%. En noviembre, el índice de precios al consumo (IPC) estadounidense se situó en el 7%, todavía muy por encima del objetivo. El tipo swap de la Fed proyecta ahora un tipo terminal de entre el 4,75% y el 5% para marzo de 2023. La subida de los tipos a largo plazo puede seguir presionando al índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, al menos en los tres primeros meses del nuevo año.

Nasdaq en gráfico superior y Tipos de intervención de la Fed en gráfico inferior / Pulsa para ampliar

Fuente: elaboración propia a partir de TradingView a 14/12/2022

El gráfico superior indica que el Nasdaq sólo tocó fondo durante un ciclo de bajada de tipos tras una recesión económica. Puede observarse un ciclo similar en el mercado de renta variable durante la burbuja de las puntocom en 2000, la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de Covid-19 en 2020; en aquellas recesiones el Nasdaq cayó un 80%, un 50% y un 30% respectivamente.

Desde el máximo histórico de noviembre de 2021, el índice cayó cerca de un 38% cuando tocó el mínimo del año a mediados de octubre de 2022. Sin embargo, la Fed sigue lejos de una pausa o recorte de tipos, lo que puede dejar más margen de caída al índice. Además, los rendimientos de los bonos estadounidenses, profundamente invertidos, advierten repetidamente de una próxima recesión económica inevitable.

Los diferenciales de tipos de interés aumentan

El diferencial entre los rendimientos de los bonos de EEUU a dos y diez años se amplió hasta alcanzar su mayor nivel desde 1982, y no hay signos de mejora. Esto indica que las perspectivas económicas podrían volverse más sombrías y, con la probabilidad de que los tipos se mantengan en un nivel elevado, podrían llevar a la economía estadounidense a entrar en una era de estanflación.

Normalmente, los valores tecnológicos no obtienen buenos resultados durante un periodo de estanflación. En cambio, el efectivo y los valores defensivos obtienen mejores resultados en este entorno económico. Todo dependerá de la dureza y la duración de una posible recesión económica. Una recesión dura puede promover un rápido giro de la política de la Reserva Federal y hacer que el Nasdaq toque fondo antes. Sin embargo, una recesión leve podría no beneficiar a los valores de crecimiento, ya que un lento giro de la Fed podría provocar un prolongado ciclo de estanflación.

El USD podría haber alcanzado un máximo

A raíz de la ralentización del crecimiento económico estadounidense, el USD puede haber tocado techo frente a las demás divisas del G10. La correlación entre el índice del dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses a largo plazo es positiva aunque no es así cuando hablamos del tipo de intervención de la Fed o a corto plazo. Otra forma de verlo es que la tendencia del dólar sigue la trayectoria económica, pero no el tipo a corto plazo fijado por la Reserva Federal.

Crecimiento PIB de EEUU (morado), Índice del dólar (amarillo), Rentabilidad del bono a 10 años de EEUU (rojo) y Tipos de intervención de la Fed (verde) / Pulsa para ampliar

Fuente: elaboración propia a partir de TradingView a 14/12/2022

El gráfico superior ilustra que el Índice USD o Índice del dólar sigue el movimiento de los rendimientos de los bonos a 10 años y el dólar cae durante una recesión económica, pero no necesariamente durante un ciclo de recorte de tipos de la Fed. Es decir, el USD cae cuando se produce una recesión del PIB. Tras dos cifras trimestrales consecutivas negativas de crecimiento del PIB, la economía estadounidense repuntó en el tercer trimestre sobre una base anualizada del 2,9%. Sin embargo, los signos de ralentización son cada vez mayores, ya que tanto el PMI manufacturero en noviembre registró niveles de contracción, y se espera que los datos se deterioren aún más debido a la fuerte inflación y a la subida de tipos.

Crecimiento PIB de EEUU (morado) y PMI de manufacturas (rojo) / Pulsa para ampliar

Fuente: elaboración propia a partir de TradingView a 14/12/2022

El gráfico superior muestra que el PMI manufacturero de EEUU ha caído hasta niveles no vistos en los dos últimos periodos de recesión, en 2008 y 2020. Cuando los datos del PMI bajan hasta ese nivel suele producirse una caída del PIB. Por lo tanto, casi podemos concluir que el USD estadounidense puede haber tocado techo, ya que el PIB estadounidense puede empezar a caer en el primer trimestre de 2023, si no en el último trimestre de este año.



CMC Markets ofrece un servicio de sólo ejecución. El presente material (tanto si incluye opinión alguna como si no) se proporciona con fines exclusivamente informativos y no tiene en cuenta ninguna circunstancia personal u objetivo de inversión de ninguna persona en concreto. Nada de lo contenido en el presente material es o debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o cualquier otro tipo de asesoramiento. Ninguna opinión contenida en el presente material constituye una recomendación por parte de CMC o de su autor sobre una determinada inversión, operación o estrategia de inversión y por lo tanto no ha de ser considerada como tal (ni como adecuada para una persona concreta). En consecuencia, CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por la utilización de la presente información.