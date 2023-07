Los cereales rebotan con fuerza por aumento en la tensión geopolítica

La tensión geopolítica aumenta el precio de los cereales

Rusia suspende esta semana el acuerdo de exportación del cereal ucraniano por el mar negro dejando las vías terrestres y fluviales como única opción. Pese a que se ha trabajado con intensidad en los métodos de conservación en silos y ha aumentado el stock o almacenaje gracias a las buenas cosechas en países como Brasil, Argentina y Canadá, los precios comienzan a rebotar ante la posibilidad de que la tensión geopolítica se extienda en el tiempo.

Evolución de Trigo, Soja y Maiz, gráfico extraído de la plataforma Next Generation a 20/07/2023

El Índice de Riesgo Geopolítico (GPR o Geopolitical Risk Index) construido por los economistas de la Fed Dario Caldara y Matteo Lacoviello y realiza un análisis de texto midiendo el número de palabras clave como (amenazas de guerra, amenazas nuclear,…) ha estado retrocediendo de forma escalonada en las últimos meses. Sin embargo, la intensificación de los ataques de Rusia a los puertos ucranianos del Mar Negro podría provocar un nuevo repunte. El último puerto atacado ha sido Chornomorsk que se encuentra al sur de Odesa y que según el ministro de agricultura de Ucrania ha provocado la destrucción de 60.000 toneladas de grano.

Los fertilizantes también ponen en riesgo la seguridad alimentaria

Dentro de los países con mayor riesgo geopolítico según el GPR se encuentran Rusia y China que, a la vez son los mayores exportadores de fertilizantes. A la vez, el aumento de las restricciones a la exportación de productos agropecuarios esenciales ha aumentado por parte de los miembros de la OMC: desde el estallido de la guerra de Ucrania se han aplicado 96 restricciones. Una circunstancia que está dificultando que el precio de los fertilizantes se normalice.

Precios a la producción de la industria de fertilizantes según la BLS o Bureau of Labor Statistics

El maíz y el trigo avanzan cerca de 15 puntos porcentuales en la última semana. Los dos cereales ponderan respectivamente un 20,84 y un 9,10% en el Índice Agrícola de CMC Markets y son los principales responsables de que se encuentre próximo a zona de máximos anuales.

