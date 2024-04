Los 7 magníficos publican resultados, las valoraciones y las expectativas son exigentes, ¿volverán a sorprender?

Las bajas comienzan en los 7 magníficos, adios a Tesla

Los “7 magníficos” son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms y, ¿Tesla?. La acción de Tesla ha bajado más de un 40% en lo que va de año, la empresa capitaliza menos de 500.000M de USD y se ha hundido hasta el puesto número 16 en el ranking mundial de empresas por capitalización.

La ventaja competitiva de la empresa está más que amenazada y, por tanto, su liderazgo. La empresa se ve obligada a bajar márgenes y precios para intentar no seguir perdiendo cuota de mercado. En estas condiciones, parece que la empresa ha abandonado definitivamente el grupo de los 7 magníficos. De hecho, dentro del grupo es la única que cotiza con una clara infravaloración respecto a valor justo y el consenso de mercado según investing.com espera caídas simultáneas en beneficios (-37%) y en ingresos (-2%) en los resultados del 1T24 que se publicarán el martes 23 a cierre de sesión.

Tesla en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/04/2024

Alto impacto en los índices que presentan sobreventa sin lecturas de pánico

En la película sobreviven 3 de los 7 magníficos. Por el momento, si damos de baja a uno, tenemos a 6 en el escenario y, siguen teniendo un gran impacto, en el mercado. Los 7 magnífcos excluída Tesla, pesan más de 27,5 puntos porcentuales dentro del S&P 500 y más de 35 puntos porcentuales dentro del Nasdaq 100 que son los índices más negociados del mundo.

Visto de otra forma, la capitaliación Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA y Meta Platforms supera los 12,5 billones de USD y la publicación de sus cuentas que comienza esta semana es considerado un evento de alto impacto en los mercados que puede marcar la evolución de los índices de bolsa a medio plazo.

El US NDAQ 100 recibe la información después de experimentar una caída semanal superior a los 5 puntos porcentuales (la mayor desde OCT22) y con los osciladores de precios presentando sobreventa (el oscilador MACD presenta los niveles más bajos desde OCT23 y desde ENE23). El índice intenta estabilizarse en la zona de soporte intermedia comprendida entre 16.970 y 16.912 puntos, anque las referencias técnicas importantes (canal alcista de largo plazo y la MMS (200)) se encuentra más abajo. Por el momento, las caídas no han provocado que los índices de sentimiento alcancen lecturas de pánico; según la última encuesta de la AAII, el porcentaje de alcistas (38,3%) continúa superando al de bajistas (34,0%).

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 22/04/24

Valoraciones y estimaciones de crecimiento elevadas

El punto de partida, en términos de valoración, es el de unas acciones que cotizan sin descuento, en línea o por encima de su valor justo según las fichas de Morningstar, y con una alta prima respecto al resto del mercado.

Calificaciones cuantitativas y ratios de valoración de Morningstar para los “7 magníficos” construidos con datos extraídos de la plataforma Next Generation a 17/04/24

Otro denominador común, a excepción de la citada Tesla, y de Apple, es que el consenso de mercado espera que hayan aumentado los ingresos y los beneficios ampliamente por encima de los dos dígitos respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado.

NVIDIA: 5,56 USD de BPA esperado vs 1,09 USD (+410%) y 24,48MM de USD de ingresos vs 7,19MM de USD (+240%).

Meta Platforms: 4,29 USD de BPA esperado vs 2,20 USD (+95%) y 36,08MM de USD de ingresos vs 28,65MM de USD (+26%).

Amazon: 0,83 USD de BPA esperado vs 0,31 USD (+168%) y 142,64MM de USD de ingresos vs 127,4MM de USD (+12%).

Microsoft: 2,81 USD de BPA esperado vs 2,45 USD (+15%) y 60,84MM de USD de ingresos vs 52,9MM de USD (+15%).

Alphabet: 1,51 USD de BPA esperado vs 1,17 USD (+15%) y 78,72MM de USD de ingresos vs 69,8MM de USD (+13%).

Apple: 1,51 USD de BPA esperado vs 1,52 USD (-0,7%) y 22,95MM de USD de ingresos vs 23,3MM de USD (-1,5%).

Tesla: 0,53 USD de BPA esperado vs 0,85 USD (-37%) y 22,95 MM de USD de ingresos vs 23,3MM de USD (-1,5%).

Tanto las valoraciones como las estimaciones de crecimiento son elevadas, una combinación que, en caso de decepción, podría provocar repliegues en las acciones, tal y como se ha visto en TSMC y ASML la semana pasada. También es cierto que, como no podría ser de otra forma, los 7 magníficos presentan un historial de sorpresas positivas envidiable.



