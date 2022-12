Las protestas contra la política de Covid cero en China provocan caídas en las bolsas, impulsando la fortaleza del dólar

El sentimiento de riesgo se impuso en los mercados generales debido a los disturbios por los Covid en China el lunes. Las protestas sin precedentes contra los recientes controles de Covid en China han hecho bajar la renta variable, con los tres índices de referencia estadounidenses cayendo más de un 1%, mientras que el dólar estadounidense recuperó la supremacía, presionando a las demás divisas principales del G-10 y a los precios de las materias primas. Las acciones de Apple se hundieron un 2,8% en medio de las turbulencias de la fábrica de iPhone Foxconn, Covid, arrastrando a los valores de crecimiento. Sin embargo, las acciones tecnológicas chinas que cotizan en EE.UU. mostraron movimientos de resistencia durante la noche, y los futuros del índice Hang Seng también apuntan a una apertura al alza hoy, lo que sugiere que el optimismo de la reapertura de China puede seguir respaldando el rebote de las acciones chinas que ya dura un mes. En particular, las materias primas chinas más sensibles al crecimiento económico, tanto el cobre como el crudo, también han rebotado desde los mínimos de la sesión, lo que sugiere que las medidas de estímulo adoptadas por Pekín también podrían amortiguar sus caídas económicas, a pesar de la interrupción del Covid.

El S&P 500 cayó por debajo de los 4.000 y el Dow por debajo de los 34.000. Los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, con la energía y el sector inmobiliario liderando las caídas, con un 2,8% y un 2,9%, respectivamente. Apple arrastró a la baja a los valores de crecimiento, y el sector tecnológico cayó un 2,3%. Los valores defensivos, entre los que se encuentran los de productos básicos de consumo y los de comunicación y servicios, obtuvieron mejores resultados, pero también cayeron un 0,3% y un 0,7%, respectivamente.

Los 11 sectores del S&P 500 terminaron a la baja, con la energía y el sector inmobiliario liderando las caídas, con un 2,8% y un 2,9%, respectivamente. Apple arrastró a la baja a los valores de crecimiento, y el sector tecnológico cayó un 2,3%. Los valores defensivos, entre los que se encuentran los de productos básicos de consumo y los de comunicación y servicios, obtuvieron mejores resultados, pero también cayeron un 0,3% y un 0,7%, respectivamente. Las acciones de Apple cayeron un 2,8% en medio de las interrupciones de la producción en China.

Según Bloomberg, los disturbios provocados por el Covid en su principal fabricante, Foxconn Technology Group, podrían provocar que Apple pierda la producción de 6 millones de unidades de iPhones Pro este año. El petróleo rebotó desde los mínimos de la sesión ante las expectativas de una nueva reducción de la producción por parte de la OPEP y sus miembros.

El organismo señaló que podría estar sobre la mesa una mayor reducción de la producción tras el recorte de la oferta de 2 millones de bpd en noviembre, para sostener los precios del petróleo en un contexto de debilitamiento de las perspectivas de la demanda. Los miembros se reunirán el 4 de diciembre. Los futuros del oro cayeron debido al fortalecimiento del dólar estadounidense y al aumento de los rendimientos de los bonos.

El precio del metal precioso se ha correlacionado negativamente con el dólar y los rendimientos de los bonos este año. A pesar de la caída del lunes, el oro sigue encaminado hacia el primer cierre mensual en positivo, del 6%, desde marzo y, desde el punto de vista técnico, sigue repuntando. El criptoprestamista BlockFi se declara en bancarrota en virtud del Capítulo 11 debido al efecto dominó del FTX.

En la presentación, la empresa tiene más de 100.000 acreedores con pasivos y activos entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Además, ha enumerado un préstamo pendiente de 257 millones de dólares a FTX US. Tanto el Bitcoin como el Ethereum cayeron en las últimas 24 horas. El yuan chino se desplomó a un mínimo de dos semanas frente al dólar estadounidense, y el USD/CNH se disparó a 7,25,

o un 0,8%, a las 23:15 de ayer, debido a las actuales protestas por Covid, que han despertado la preocupación económica del país. El dólar estadounidense se considera una moneda refugio, ya que el sentimiento de aversión al riesgo predominó en los mercados principales el lunes. Los mercados de valores asiáticos abrieron con signo mixto. Los futuros del ASX subieron ligeramente un 0,07%, los del Nikkei 225 bajaron un 0,21% y los del índice Hang Seng subieron un 1,17%.



