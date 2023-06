Las bolsas ignoran las subidas de tipos: esta semana Powell responderá ante el Congreso y el Senado de EEUU

Las bolsas no temen la subida de tipos: el Nikkei 225 es el protagonista de la semana

El tono más duro de la Fed y el BCE que ha conllevado que los tipos de interés suban hasta máximos anuales, no impide que las bolsas aceleren la tendencia alcista y marquen máximos anuales.

En un contexto de subidas generalizadas, el índice protagonista es el Nikkei 225 que tiene poco que envidiar al Nasdaq 100 y alcanza subidas que rondan los 30 puntos porcentuales en lo que llevamos de año. En este caso, el Banco de Japón (BoJ), es la excepción y mantiene el tipo de intervención en el -0,10%, pese a la inflación, favoreciendo que el JPY continúe depreciándose.

Gráfico semanal del CFD Japón 225 sobre el Nikkei 225 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/06/23

Lo más destacado de la agenda: la comparecencias de Powell (miércoles ante el Senado y jueves ante el Congreso) junto con los PMIs flash de JUN23

Lo más destacable de esta semana en la agenda son las comparecencias de Jerome Powell: el miércoles 21 de junio a las 16:00h, presentará el Informe semestral de Política Monetaria en el Senado (ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos) y, el jueves 22 de junio, a la misma hora, en el Congreso (ante la Comisión de Servicios Financieros). En el informe explicará la política monetaria de la Reserva Federal y contestará a las preguntas de los congresistas y senadores.

El lunes se publicará el índice NAHB de JUN23 del mercado inmobiliario en EEUU (16:00h) para el que el consenso recopilado por Thomson Reuters se espera una estabilización en 50 puntos.

El martes se publicará el Índice de precios a la producción de Alemania de MAY23 (8:00h) y más datos del mercado inmobiliario en EEUU: Permisos de construcción e Inicio de nuevas viviendas de MAY23 (14:20h).

El miércoles se publicará el IPC del Reino Unido de MAY23 cuya última lectura fue de +8,7% interanual.

El jueves el Banco de Inglaterra (BoE) toma decisión de tipos de interés y se espera que aumente +25 puntos básicos hasta el +4,75%. Por la tarde, se publicarán las Ventas de viviendas de MAY23 en EEUU y la Confianza del consumidor de la eurozona de JUN23(16:00h).

El viernes se publicarán los PMIs flash de JUN23 de Europa (Francia a las 9:15h, Alemania a las 9:30h y conjunto de Europa a las 10:00h), en Reino Unido (10:30h) y en EEUU (15:45h).

Niveles de precios en CFDs sobre índices bursátiles

El CFD US NDAQ 100 acelera la tendencia alcista y se aproxima al máximo de MAR22 establecido en 15.266 puntos. Más arriba tenemos resistencias en 16.021 y 16.768 puntos. Por la parte inferior, la anterior resistencia situada en 14.671 pasa a convertirse en primer nivel de soporte.

Gráfico diario de CFD US NDAQ 100 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/06/23

El CFD Alemania 40 comienza a poner a prueba el máximo anual e histórico situado en 16.332 puntos. El primer mínimo que puede servir de soporte se encuentra en 15.887 que es aproximación de directriz alcista trazada en el gráfico.

Gráfico diario de CFD Alemania 40 con MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/06/23

El CFD España 35 se aproxima a zona de máximos anuales y resistencia comprendida entre 9.526 y 9.538 puntos. El mínimo de la semana pasada que se sitúa en 9.260 puede utilizarse como primer nivel de apoyo.

Gráfico diario de CFD España 35 con oscilador MACD

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 19/06/23

