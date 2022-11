Si los inversores han estado atentos, que se publiquen el miércoles las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal de EE.UU. no debería suponer un impacto significativo en el mercado. La cuestión es que, si bien los mercados de renta fija y de divisas sí han prestado atención, el mercado de renta variable no lo ha hecho. La semana pasada, varios funcionarios de la Reserva Federal emitieron comentarios de tono halagüeño sobre la posibilidad de que los tipos de interés a un día se sitúen en torno al 5% o más. En consecuencia, el dólar y los tipos dejaron de caer.

Mientras tanto, el mercado de renta variable estaba demasiado centrado en el vencimiento de las opciones como para prestar atención a los funcionarios de la Reserva Federal, que se mostraron bastante duros, cosa que podría ser un problema cuando se publiquen las actas el 23 de noviembre.

Para entender hacia dónde podría dirigirse el mercado de valores, tan solo habría que fijarse en los tipos de interés y en el dólar. A tenor de las últimas declaraciones de los dirigentes políticos, la Fed sigue queriendo endurecer las condiciones financieras y que suban los tipos de interés, lo que implica la posibilidad de que el dólar se fortalezca. En un entorno de subida de los tipos de interés, de fortalecimiento del dólar y de endurecimiento de la política monetaria, las acciones no pueden prosperar. Este año es una prueba de ello.

Las actas de la reunión de la Fed del 1 y 2 de noviembre probablemente revelen la intención del banco central de ralentizar el ritmo de las futuras subidas de tipos. Sin embargo, también se espera que indiquen que los tipos de interés podrían alcanzar niveles más altos de lo que muchos analistas esperaban en la reunión de septiembre, y que destaquen que las condiciones financieras no son lo suficientemente estrictas como para reducir la inflación. Si ese es el mensaje de las actas, el resultado podría resultar en un dólar más fuerte, tipos de interés más altos y una caída en el mercado de valores.

Podría producirse un cambio de rumbo en el dólar

El dólar, que sigue recuperándose de su masacre tras el IPC, podría ser el mayor beneficiado de las actas de la Fed. Aunque la Fed no hace comentarios sobre la fortaleza o debilidad del dólar, un dólar fuerte se convierte en el mejor amigo de la Fed en la lucha contra la inflación y ayuda a endurecer las condiciones financieras.

El dólar parece haber formado un patrón de trading en forma de diamante desde el 11 de noviembre, como se ve en el siguiente gráfico. Esto sugiere que el dólar podría subir con fuerza, pero para ello tendría que superar el nivel de los 107,25. Si esto ocurre, el índice del dólar podría volver a subir a 111 o 112. No sería necesario que subiera a un nuevo máximo, ya que subir a 111-112 supondría un perjuicio para los activos de riesgo.

Fuente: TradingView 20/11/2022

Si el índice del dólar retrocediese, sería más probable que el S&P 500 también lo hiciese. Los dos índices llevan un tiempo cotizando de forma divergente, como puede verse en el siguiente gráfico. Esta correlación indica que una subida del dólar sería lo peor que le podría pasar al S&P 500.

El S&P 500 podría retroceder tras la publicación el IPC

Dada su relación divergente, no sería de extrañar que también se haya formado un patrón de trading en forma de diamante en los futuros del S&P 500, como se muestra a continuación. Se trata de un movimiento inestable tras el dato del IPC y la fuerte subida en línea recta. Si el índice se moviese a la baja, como sugiere el patrón técnico, el S&P 500 podría retroceder hasta el nivel de los 3.750 donde comenzó el rally.

Los rendimientos reales podrían estar a punto de dispararse

Los rendimientos reales son más críticos que los tipos nominales. El ETF de Bonos del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) de iShares [TIP] es una forma conveniente de seguir los rendimientos reales. Este ETF, que permite a los inversores protegerse contra la inflación porque está vinculado a los aumentos del coste de la vida, cotiza de forma divergente a los rendimientos reales. Cuando el TIP sube, esto indica que los rendimientos reales están cayendo. Por el contrario, cuando el TIP cae, los rendimientos reales están subiendo. El aumento de los rendimientos reales ha perjudicado a las acciones en 2022, una situación que parece poco probable que cambie.

El aumento de los rendimientos reales contribuye sin duda a endurecer las condiciones financieras. Una de las razones por las que el mercado de renta variable ha dejado de caer es que el TIP ETF ha estado cotizando de forma lateral y consolidándose. No obstante, si la Fed transmite el mensaje oportuno en sus actas, podría producirse un aumento de los rendimientos y un descenso del TIP ETF.

El TIP ETF muestra lo que podría ser una señal bajista. Esto indica que los rendimientos reales están subiendo y que las condiciones financieras podrían endurecerse. Además, esto significa que los precios de las acciones probablemente se tornen a la baja. El TIP ETF tendría que caer por debajo de los 105 dólares para confirmar una ruptura bajista. Si esto ocurre, el TIP podría marcar un nuevo mínimo y hacer que el ETF caiga por debajo de los 100 dólares. En caso de que las actas de la Fed no consigan transmitir a los mercados de renta variable el mensaje que la Fed quiere, existe un plan B, ya que se espera que el presidente de la Fed, Jay Powell, dé un discurso el 30 de noviembre. En definitiva, quizá sea mejor no oponerse a la Fed.

Gráficos utilizados con el permiso de Bloomberg Finance LP. Este informe contiene comentarios independientes que deben utilizarse únicamente con fines informativos y educativos. Michael Kramer es miembro y representante asesor de inversiones de Mott Capital Management. El Sr. Kramer no está afiliado a esta empresa y no forma parte del consejo de administración de ninguna empresa relacionada que haya emitido estas acciones. Todas las opiniones y análisis presentados por Michael Kramer en este análisis o informe de mercado son únicamente las opiniones de Michael Kramer. Los lectores no deben tratar ninguna opinión, punto de vista o predicción expresada por Michael Kramer como una solicitud o recomendación específica para comprar o vender un valor concreto o seguir una estrategia determinada. Los análisis de Michael Kramer se basan en información e investigaciones independientes que él considera fiables, pero ni Michael Kramer ni Mott Capital Management garantizan su exhaustividad o exactitud, y no deben considerarse como tales. Michael Kramer no tiene ninguna obligación de actualizar o corregir la información presentada en sus análisis. Las declaraciones, orientaciones y opiniones del Sr. Kramer están sujetas a cambios sin previo aviso. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros. La rentabilidad pasada de un índice no es una indicación o garantía de resultados futuros. No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible a través de instrumentos invertibles basados en ese índice. Ni Michael Kramer ni Mott Capital Management garantizan ningún resultado o beneficio específico. Usted debe conocer el riesgo real de pérdida al seguir cualquier estrategia o comentario de inversión presentado en este análisis. Las estrategias o inversiones comentadas pueden fluctuar en precio o valor. Las inversiones o estrategias mencionadas en este análisis pueden no ser adecuadas para usted. Este material no tiene en cuenta sus objetivos de inversión, situación financiera o necesidades particulares y no pretende ser una recomendación adecuada para usted. Usted debe tomar una decisión independiente respecto a las inversiones o estrategias de este análisis. Si lo solicita, el asesor le proporcionará una lista de todas las recomendaciones realizadas durante los últimos 12 meses. Antes de actuar sobre la base de la información contenida en este análisis, usted debe considerar si es adecuada para sus circunstancias y considerar encarecidamente la posibilidad de solicitar asesoramiento a su propio asesor financiero o de inversiones para determinar la idoneidad de cualquier inversión. Michael Kramer y Mott Capital recibieron una compensación por este artículo.



