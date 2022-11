Acción de la semana: Grifols cuida su salud financiera y podría estar formando suelo

Grifols no tiene problemas de ingresos ni de márgenes y comienza a centrarse en su salud financiera

La compañía no tiene un problema de ingresos ni de competencia. Según los resultados del tercer trimestre publicados el 8 de noviembre, la empresa espera obtener unos ingresos récord dentro del rango comprendido entre los 5.800 y los 6.000M de EUR a cierre del ejercicio actual. La compañía con un margen sobre EBITDA del 20-21% para finales de año y siendo líder del sector, tampoco parece presentar un problema de alta competencia.

Sin embargo, las acciones, pese a la recuperación de las últimas semanas, se han desplomado de un 43,18% en lo que llevamos de año. El mercado, en un contexto de tipos de interés al alza, ha puesto el foco de atención en los altos niveles de endeudamiento. En este sentido, la compañía está haciendo un esfuerzo mejorando su salud financiera: se centra en mejorar el flujo de caja, mejorar su perfil de gastos y reducir su apalancamiento: espera que su ratio de apalancamiento baje desde las 8,6x hasta las 7,9x a finales de año.

Fuente: Morningstar

Las acciones de Grifols cotizan con amplio descuento frente a consenso

La incertidumbre continúa siendo alta pues los niveles de deuda continúan siendo elevados y todavía no se ha visto un techo a la subida de tipos de interés. Por ello, la acción cotiza con un amplio descuento frente al consenso recopilado por Morningstar que sitúa el valor justo en 19,62 euros por acción para las acciones con derecho a voto o las acciones A.

El CFD sobre las acciones de Grifols B rebota con fuerza acompañado por volumen y divergencias alcistas

A nivel gráfico, el CFD sobre las acciones de Grifols B se encuentra desarrollando un fuerte rebote que identificamos con una directriz alcista que une el mínimo anual, 5,755, con el mínimo marcado tras la publicación de los resultados del tercer trimestre y que se encuentra sito en 6,425.

La recuperación viene respaldada por divergencias alcistas en el oscilador MACD (12,26,9) que comienza a cotizar por encima de su banda neutral o banda cero. A la vez, estamos asistiendo a una recuperación continuada el volumen de contratación; la media de 21 sesiones supera a la media de 200 sesiones como se puede apreciar en la ventana central del gráfico inferior.

Fuente: plataforma Next Generation de CMC Markets a 09/11/22 / Pulsa aquí para ampliar gráfico

La subida parece sólida y la acción lleva varias sesiones consolidando por encima de la directriz bajista de largo plazo que parte de los máximos anuales. La posibilidad de que estemos asistiendo a la formación de un suelo está encima de la mesa.



