Los laboratorios Rovi están en las noticias estos días después de que Japón haya bloqueado vacunas de Moderna tras hallar impurezas en las mismas y por el fallecimiento de dos personas en ese mismo país inoculadas con la vacuna. Las acciones de Rovi se han desplomado un 35% desde los máximos vistos a finales de agosto hasta los mínimos de ese mismo mes. Ahora las acciones se recuperan un 23% desde esos mínimos. La pregunta es si esta caída que hemos visto es una oportunidad de compra o sólo es el inicio de más caídas por venir.

Análisis fundamental de Rovi

Echémosle un vistazo a los datos fundamentales de esta empresa.

Fuente: Morningstar de CMC Markets

Empecemos por la línea de arriba de ingresos (revenue). Los ingresos han ido aumentando a una tasa anual compuesta del 10%. El margen operativo ha aumentado desde un 10% en 2011 hasta un 18% en 2020, seguramente debido a la vacuna contra el covid. Los beneficios netos (net income) han ido aumentando a una tasa del 12% anual. Y el dividendo por acción ha aumentado desde 0,17 hasta 0,38 entre 2011 y 2020. En cuanto a rentabilidad financiera y económica vemos un 17,54% y 11,25% respectivamente. Nada mal considerando que tiene un apalancamiento de sólo 1,60 veces. Según Morningstar, esta empresa tiene una valor intrínseco de 41,63€ por acción, por debajo de los 55,65€ que cotiza a día de hoy. El mercado actualmente le está dando una ratio PER de 35,57, que sin duda es algo generoso para cualquier acción, espera mucho crecimiento por delante para Rovi.

Fuente: Elaboración propia CMC Markets

Fuente: Elaboración propia CMC Markets

Vamos a intentar sacar nuestras propias conclusiones en cuanto a valor intrínseco haciendo un simple VAN de los beneficios operativos. Si asumimos que los márgenes operativos volverán a su media del 10%, podemos proyectar los ingresos futuros y así sacar un valor intrínseco del las acciones. Primero tenemos que asumir que el crecimiento del 10% anual se mantendrá en el futuro.

Como vemos en el recuadro, los ingresos llegarían hasta los 744 millones en 2026. Asumiendo un margen operativo del 10% en todos los años, llegamos a unos beneficios operativos de 74 millones de euros en 2026. Si añadimos el valor terminal y lo sumamos, nos da un valor total de la empresa de 9.739 millones. Si esto lo dividimos entre en número total de acciones, 55 millones, llegamos a una valor intrínseco por acción de 177€ por acción. Esto está muy por encima de donde cotiza ahora en 55€.

Fuente: CMC Markets Next Generation

Análisis técnico de Rovi

En cuanto a lo técnico se refiere, hemos estado viendo una tendencia alcista definida por la media móvil de 50 días (negra) que nos ha servido de soporte. Ahora con la noticia de las vacunas defectuosas el precio ha caído al soporte de los 50€ por acción, que coincide con la media móvil de 200 días (azul). Debemos asumir que la tendencia sigue siendo alcista mientras el precio permanezca por encima de esta última media. La primera resistencia a tener en cuenta por arriba son los 60€ ya que nos sirvió de soporte a principios de agosto. Ahora mismo parece que estamos en un periodo de consolidación entre esos dos nivele (50 y 60). Si es verdad que hemos visto una divergencia bajista en el RSI(14), indicando que se aproximaba una posible caída. Este indicador casi ha llegado a niveles de sobre-venta en el 30% pero no lo ha llegado a tocar. Ahora se encuentra en 41,36%, un territorio neutral. En definitiva, las acciones se encuentran en una tendencia alcista a largo plazo aunque podríamos ver una consolidación a corto plazo alrededor de estos niveles.

