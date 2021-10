La OPEP+ se niega a aumentar la producción

El petróleo llegó a máximos desde hace siete años después de que la OPEP+ se negara a subir la producción más rápido de lo planeado inicialmente, 400.000 barriles diarios. Ya se habla de una crisis energética mientras que el barril de West Texas cotiza con una subida del 62% en lo que va de año. Mientras, los inventarios de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord según Goldman Sachs. Esto preocupa a las regiones que más petróleo consumen, EEUU, Europa y China ya que esto podría hacer descarrilar la recuperación económica. Esto está poniendo el foco en el presidente Biden para ver si hace un llamamiento a Arabia Saudí para ayudar a controlar la subida del precio del petróleo. Sin embargo, el control del precio del petróleo no está en las manos de EEUU afirma el CEO de Pioneer Natural Resources, que sigue bajo el control de la OPEP+. La actividad de perforación en EEUU se está recuperando desde lo peor de la pandemia, pero la producción continúa un 15% por debajo del máximo antes de la pandemia. Parece que la OPEP+ ha querido aparentar estabilidad en cuanto a su toma de decisiones mientras que la subida del precio ayudará a las economías exportadoras de petróleo. El ministro iraquí del petróleo afirma que el barril a $100 sería insostenible y dice que la OPEP+ quiere mercados estables

Por otro lado, existe una frustración generalizada porque los productores de energías fósiles están siendo marginados cuando muchas de las economías globales están recortando emisiones mientras que todavía forman una gran parte de la oferta de soluciones energéticas.

La clave de la subida del precio del petróleo es el precio en términos reales. Esto significa que ajustamos el precio del barril por la inflación. Si hacemos esto, veremos que el precio del petróleo está en la media o ligeramente por encima de la misma en términos históricos. También estamos viendo subidas aceleradas en el precio de gas natural que ha subido un 123% en lo que va de año.

En el plano técnico lo primero que destaca es la tendencia alcista que se lleva formando desde finales de agosto, marcada por la directriz. Otra cosa a destacar es que el precio cotiza por encima de la media móvil de 50 sesiones, una indicación de que estamos operando con un activo con una tendencia alcista más a largo plazo. En cuanto a indicadores, vemos el ROC(2) en territorio positivo y lo vemos también en una especie de consolidación lateral desde que comenzó la tendencia. El RSI(14) lleva tres días consecutivos en zona de sobre-compra y marcando una tendencia alcista que ha roto a la baja la directriz. Es natural que haya correcciones en una tendencia alcista como esta y no nos tiene porque dar miedo estas correcciones. Naturalmente, como es una tendencia alcista queremos posicionarnos en largo a niveles que tengan sentido. El primer nivel importante sería 76,86, que es la primera zona de soporte y después tenemos la segunda directriz alcista que hemos marcado en rojo. Otra zona de soporte son los 73,23, que coincide con el mínimo del 30 de septiembre y el máximo del 15 de septiembre. Por último, tenemos el nivel de soporte de los 70,00, que sirvió de resistencia a principios de septiembre y de soporte a finales del mismo mes. A corto plazo, no dudamos en que puede haber una corrección, así lo está indicando el ROC(2) que ya está a punto de entrar en negativo.

Alfredo Pardo



