La inflación decide si las bolsas rompen soportes a cierre trimestral

Datos de inflación para cerrar semana, mes y trimestre

Los datos de inflación son protagonistas en las dos últimas sesiones de la semana que coinciden con cierre de mes y de trimestre.

En Europa se publicará el IPC preliminar de SEP23: España (jueves a las 9:00h), Alemania (jueves a las 14:00h), Francia (viernes a las 8:45h) e Italia y conjunto de Europa (viernes a las 11:00h). El viernes a las 14:30h se publicará en EEUU el deflactor del consumo, PCE, que es el índice más seguido por la Fed para medir la inflación, aunque el dato viene con un poco de retardo y es el del mes de AGO23.

El cierre trimestral es una referencia a seguir desde un punto de vista técnico

La inflación es la causa de los tipos de interés altos que es la gran variable financiera que está moviendo a los mercados en la actualidad. Parece que el destino haya decidido los datos de inflación se publiquen a cierre de trimestre que, desde un punto de vista técnico, es algo a tener en cuenta pues supone cierre mensual y semanal, y los índices bursátiles se encuentran poniendo a prueba referencias técnicas clave.

US NDAQ 100 en gráfico diario con oscilador MACD extraído de la plataforma Next Generation a 27/09/23

En el caso de los índices de EEUU señalar que el US NDAQ 100 se encuentra pegado al mínimo de AGO23 situado en 14.553 puntos y en el caso del US SPX 500 se encuentra en la directriz alcista que une los mínimos de 2022 con los mínimos marcados durante la crisis de los bancos regionales durante el mes de marzo.

Si hablamos de los índices de Europa, tanto Alemania 40 como Euro 50 se encuentran por debajo de los mínimos de verano que son soporte clave de mercado pues han sido base de un movimiento lateral de larga duración: los 15.454 y los 4.174 puntos respectivamente.

Posible impacto del dato de inflación en las bolsas

El consenso de mercado recopilado por Trading Economics espera que la inflación en Alemania retroceda desde el 6,1% hasta el 4,8% interanual, ia. Para el conjunto de Europa se espera que baje desde el 5,2% hasta el 4,7%.

Para el PCE de EEUU se espera que la tasa subyacente retroceda desde el 4,8% hasta el 3,8% y que la tasa general repunte desde el 3,8% hasta el 3,5%.

Si los datos de inflación quedan por debajo de lo esperado, concederían un respiro a los bancos centrales (Fed y BCE) favoreciendo una relajación de tipos de interés y sería un alivio para las bolsas que podrían rebotar. En este caso los índices de EEUU podrían respetar niveles de soporte y los índices de Europa cerrar alejados de mínimos planteándose una posible ruptura falsa de soportes.

Unos datos de inflación más bajos de lo esperado señalarían que la subida de tipos de interés acumulada estaría funcionando, contribuyendo a reducir incertidumbre en las bolsas y permitiendo a los bancos centrales suavizar el discurso respecto a los tipos de interés favoreciendo un rebote a corto plazo en el precio de los bonos.

Por el contrario, una inflación por encima de lo esperado, señalaría que la preocupación de los bancos centrales está justificada y que los tipos de interés se mantendrán altos. En este caso, las bolsas europeas podrían consolidar ruptura y los índices de EEUU poner a prueba los soportes.



